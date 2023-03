Unicorns of Love überholt Eintracht Spandau in Prime League Mit einem Sieg gegen Eintracht Spandau hat sich Unicorns of Love: Sexy Edition in der LoL-Liga Prime League die Tabellenführung geholt. Der Kampf um die Play... dpa

HANDOUT - Dank eines Sieges gegen Spandau steht Unicorns of Love in der LoL-Liga Prime League wieder vorne. a Prime League/Freaks 4U Gaming/dp

Berlin -Mit einem Sieg gegen Eintracht Spandau hat sich Unicorns of Love: Sexy Edition in der LoL-Liga Prime League die Tabellenführung geholt. Der Kampf um die Playoffs bleibt auch in der vorletzten Spielwoche eng.