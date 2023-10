Union am 31. Oktober im Pokal: Hertha am 1. November

Frankfurt am Main/Berlin -Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die zeitgenauen Ansetzungen für die zweite Pokalrunde bekannt gegeben. Demnach tritt Erstligist Union Berlin am 31. Oktober um 18.00 Uhr beim VfB Stuttgart an, Zweitligist Hertha empfängt Mainz 05 einen Tag später im Olympiastadion (20.45 Uhr), wie der Verband am Freitag mitteilte.

Union war durch einen 4:0-Sieg über den Südwest-Regionalligisten FC Astoria Walldorf in die zweite Runde eingezogen, Hertha hatte in der ersten Runde mit 5:0 beim Nordost-Regionalligisten Carl Zeiss Jena gewonnen und freut sich jetzt auf das Wiedersehen mit Ex-Kapitän Marco Richter. Das Finale im Berliner Olympiastadion ist für den 25. Mai 2024 angesetzt.