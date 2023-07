Union beendet Trainingslager: „Kader noch nicht vollständig“

Bad Saarow -Die Region um Bad Saarow soll erneut zu einer erfolgreichen Saison für den Fußball-Bundesligisten Union Berlin beitragen. „Hier ist es traumhaft. Ein Großteil der Belegschaft ist Union durch und durch. Die freuen sich halt wie Bolle, dass wir hier sind“, sagte Manager Oliver Ruhnert über den 60 Kilometer von Berlin entfernten Ort, in dem sich Union nun schon zum sechsten Mal auf eine Spielzeit vorbereitete. „Es ist fast schon eine erfolgreiche Tradition, in Bad Saarow zu sein. Wir haben hier immer gute Starts gehabt.“ Nach vier schweißtreibenden Tagen und Einheiten unter großer Hitze kehrte die Mannschaft am Sonntagvormittag nach Berlin zurück.

Die beiden Platzeinheiten in Fürstenwalde und ein Kraftkreis-Training in Reichenwalde wurden von zahlreichen Union-Anhängern besucht. Am Samstagvormittag kamen sogar über 600 Menschen in die Bonava-Arena des Oberligisten FSV Union Fürstenwalde. Dort waren die Fans auch besser zu händeln als am Freitagnachmittag in Reichenwalde, wo es keine Zäune als Absperrungen gibt.

Mit Mittelfeldmann Alex Kral und Angreifer Mikkel Kaufmann gehörten auch die beiden bislang einzigen externen Neuverpflichtungen zum 24 Mann starken Trainingskader. Es wird aber noch weitere Zugänge geben. „Wir wollen versuchen, uns in der Spitze weiter zu verbessern. Wir haben im Moment einen Kader, der nicht schlecht ist. Aber der Kader ist noch nicht vollständig“, sagte Ruhnert, „wir haben von der letztjährigen Mannschaft keine Stammspieler verloren. Sie ist Vierter in der Bundesliga geworden. Wir werden nur Dinge machen, die wir für sinnvoll halten.“

Laut „Kicker“ soll Attila Szalai von Fenerbahce Istanbul nach Berlin wechseln. Ein Angebot über 14 Millionen Euro für den 25 Jahre alten Linksverteidiger soll demnach vom türkischen Topclub akzeptiert worden sein. Der ungarische Nationalspieler würde damit zum Rekordtransfer aufsteigen. Bisheriger Spitzenreiter der Unioner ist Taiwo Awoniyi, für den der Club zwischen 6,5 und 8 Millionen Euro ausgegeben haben soll.

Szalais Nationalmannschaftskollege Andras Schäfer arbeitete nach seinem Mittelfußbruch in Bad Saarow nur individuell. Die Nationalspieler Frederik Rönnow, Josip Juranovic, Aissa Laidouni und Sheraldo Becker hatten noch Urlaub. Angreifer Becker und Abwehrmann Danilho Doekhi haben sich durch ihre Leistungen für Clubs in Europa interessant gemacht. „Es ist möglich, dass sie im Verlauf der Vorbereitung von Bord gehen“, sagte Ruhnert, „trotzdem sind wir da völlig entspannt.“

Das erste Testspiel der Vorbereitung steigt am Mittwoch (18.30 Uhr) beim Regionalligisten FSV Luckenwalde. Vom 24. Juli bis zum 2. August steht das nächste Trainingslager in Bramberg am Wildkogel an.