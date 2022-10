Union Berlin als Spitzenreiter gegen Dortmund Spitzenspiel im Stadion an der Alten Försterei: Der 1. FC Union empfängt als Tabellenführer der Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund. Trainer Urs Fischer gla... dpa

Berlin -Spitzenspiel im Stadion an der Alten Försterei: Der 1. FC Union empfängt als Tabellenführer der Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund. Trainer Urs Fischer glaubt auch gegen den BVB am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) an eine Fortsetzung der unerwarteten Erfolgsserie der Eisernen. „Wir werden alles dransetzen, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Das bedarf einmal mehr einer außerordentlichen Leistung von uns. Wir müssen uns wieder am Limit bewegen“, sagte der Schweizer.