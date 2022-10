Union Berlin fährt als klarer Favorit nach Bochum Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin will seine Siegesserie in Bochum fortsetzen. Unterstützung gibt es von 1800 mitreisenden Fans. dpa

ARCHIV - Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Berlin -Mit sieben Siegen führt der 1. FC Union Berlin aktuell die Bundesliga-Tabelle an und kann gleichzeitig auf die stärkste Defensive verweisen. Nur sechs Gegentore mussten die „Eisernen“ bisher insgesamt hinnehmen, wobei kein einziges in den letzten fünf Partien fiel. Beim VfL Bochum soll diese Serie am heutigen Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen die derzeit schwächste Offensive fortgesetzt werden.