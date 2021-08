Berlin - Um 19.51 Uhr, also 24 Minuten vor dem Anpfiff des Play-off-Rückspiels zur European Conference League zwischen dem 1. FC Union Berlin und Kuopion PS, trat Christian Arbeit ins weite Rund des Berliner Olympiastadions, ein Mikrofon in der Linken. Es regnete in Strömen an diesem Donnerstagabend in Berlin, aber egal.

Der Stadionsprecher des 1. FC Union, der als Geschäftsführer Kommunikation einen wesentlichen Einfluss auf auf das positive Image seines Vereins hat, blickte sich um, schüttelte ungläubig den Kopf, er schmunzelte ein wenig, brachte sich in Position, führte schließlich das Mikrofon zum Mund, und sagte: „Dass ich das mal auf diesem Platz hier sagen darf ...“ Der Zeremonienmeister machte eine kurze Pause, ja, Arbeit hat ein ganz gutes Gefühl für Pausen, dann eröffnete er mit seiner legendären Ansprache „Unioner!“ den Fußballabend. Arbeit, das sei an dieser Stelle noch mal erwähnt, war Mitte der Achtzigerjahre erstmals bei einem Spiel des 1. FC Union, ist seit 2005 der Mann, der vor jedem Heimspiel die Mannschaftsaufstellung zum Besten gibt.