Berlin - Dieses Spiel war beste Werbung für Berlin und den Berliner Fußball. Auch wenn im Olympiastadion aufgrund der Corona-Pandemie leider nur 3000 Menschen zugegen waren und die Atmosphäre trotz der beherzten Zurufe der Anwesenden doch eher unheimlich war. Wie schade, denn dieses DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union Berlin war tempo- und abwechslungsreich, voller Strafraumaktionen, packend bis zum Schluss, wenngleich die Gäste aus Köpenick bis auf wenige Ausnahmen immer Herr der Lage waren, verdient 3:2 (1:0) siegten und nur noch zwei Siege vom Pokalfinale entfernt sind.

Ups! Was macht den Grischa Prömel da bei der Seitenwahl, dachte man sich für einen Moment, nachdem Schiedsrichter Deniz Aytekin die beiden Teams aufs Feld geführt hatte. Aber klar, da Julian Ryerson doch etwas überraschend für Kapitän Christopher Trimmel in der Startelf stand und Marvin Friedrich kein Unioner mehr ist, kam dem 27-Jährigen eben die Aufgabe zu, seine Mannschaft als Spielführer aufs Feld zu führen. Verdient hatte sich Prömel dieses Ehre allemal, tritt er doch seit Wochen als Leistungsträger und Torschütze in Erscheinung.

Und dann gibt es in diesen Tagen bei Union noch einen, der sich immer weiter steigert, mitunter erstaunliche Dinge vollbringt, nämlich Andreas Voglsammer. Über Monate hinweg war er nicht mehr als ein Ergänzungsspieler bei den Eisernen, ein wertvoller Ergänzungsspieler, das schon, aber zufrieden sein konnte der Bayer mit seiner Situation natürlich nicht. Dann aber wurde Taiwo Awoniyi von Augustine Eguavoen, dem Interimscoach der nigerianischen Nationalmannschaft, für den Africa Cup nominiert. Und siehe da: Voglsammer nutzt sein Chance. Und wie!

Voglsammer schwebt

Nach fünf Sekunden Spielzeit, also in der ersten Aktion des Spiels, verlängerte er nach einem weiten Schlag von Timo Baumgartl per Kopf auf den durchgestarteten Max Kruse, der im Strafraum aus spitzem Winkel den Abschluss suchte und Herthas Keeper Alexander Schwolow damit einen ersten Hallo-Wach-Moment verschaffte. Nach 60 Sekunden zwang Voglsammer den Schlussmann der Blau-Weißen mit einem Flachschuss aus 18 Metern zur komplizierten Streckübung. In der 11. Minute hatte der Mann mit der Nummer neun auf dem Rücken schließlich seinen ganz großen Moment.

Dominique Heintz hatte nach einem Einwurf von Bastian Oczipka in der eigenen Hälfte die Idee, mit einem weiten Ball Max Kruse über die linke Seite auf die Reise zu schicken. Kruse war dabei unglaublich frei, hatte alle Zeit, um sich zu orientieren, flankte schließlich in hohem Bogen auf Voglsammer. Und der legte sich am zweiten Pfosten quer in die Luft, schien für einen Moment sogar ein wenig zu schweben, bevor er mit ganz viel Gefühl dem Ball per Volleyabnahme die richtige Richtung gab. Ganz langsam senkte sich der Ball ins lange Eck. Ein Kunststück!

Hier wird nach vorne, da nur quer gespielt

Aber nicht nur Voglsammer wirkte in dieser Anfangsphase bei den Köpenickern so, als habe er sich ein halbes Jahr lang nur auf dieses Spiel vorbereitet, als habe er sich ganz viel Energie für dieses Stadtduell aufgespart. Ja, die Roten wurden von Leidenschaft, die Gastgeber hingegen von Ängsten bewegt. Hier wurde im Kollektiv nach vorne, da im aufgeregten Nebeneinander quer oder gar nach hinten gespielt.

Es spricht allerdings für die Elf von Tayfun Korkut, dass sie über eine Reihe gewonnener Zweikämpfe etwas an Sicherheit gewann. Dass sie nach einer halben Stunde wiederholt ihr Spiel bis in den Strafraum der Gäste brachte, bis zur Pause auch die eine oder andere Chance auf eine Torchance hatte, aber zum Jubeln gab es für die 2000 Hertha-Fans im weiten, traurigen Rund erst mal nichts. Auch weil Aytekin bei einem vermeintlichen Tor von Suat Serdar (45.) im Nachhinein mit Hilfe des Videoassistenten eine Abseitsstellung ahndete.

Öztunali zwingt Stark zum Eigentor

In der zweiten Hälfte wurde die ohnehin schon unterhaltsame Partie noch unterhaltsamer. Auf Kosten der Nerven der Trainer, denn da wie dort waren schwere Abwehrfehler zu beobachten. Zunächst ließ Robin Knoche an der Grundlinie einfach mal so Ishak Belfodil gewähren, doch Vladimir Darida lupfte die feine Vorlage des Kollegen aus sieben Metern auf seltsame Weise über das Tor der Eisernen. 47 Minuten waren da gespielt.

Drei Minuten später ließen die Herthaner einen Konter der Unioner zu, wobei erneut Kruse mittendrin war, Levin Öztunali allerdings den entscheidenden Akzent setzte. Sein Querpass vors Tor war nämlich so scharf, dass er Niklas Stark damit quasi zum Eigentor zwang.

In der 54. Minute trat Union-Keeper Luthe als der Mann mit dem Patzer in Erscheinung. Er hätte nicht auf eine Flanke spekulieren dürfen, tat dies aber, als Rani Khedira in die Hereingabe von Serdar grätschte und damit den Ball Richtung kurze Ecke lenkte.

Für einen Moment schien für die Spieler von Korkut nun die Wende möglich zu sein, doch keine 60 Sekunden nach dem Anschlusstreffer waren sie bei einem Freistoß von Oczipka derart schlecht gestaffelt und so schläfrig, sodass Robin Knoche auf geradezu lockere Art und Weise mit der Innenseite zum 3:1 verwandeln konnte.

Von der Hertha kam in der Folge zu wenig, als dass tatsächlich noch ein Gang in die Verlängerung und darüber hinaus denkbar gewesen wäre. Das 2:3 mit Schlusspfiff in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Serdar nach Flanke von Maxi Mittelstädt war schließlich nur eins: eine harmlose Ergebniskorrektur.