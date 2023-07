Union Berlin gewinnt Testspiel gegen Udinese

Lienz -Der 1. FC Union Berlin sein zweites Testspiel im Trainingslager in Österreich gewonnen. Der Champions-League-Teilnehmer aus Köpenick bezwang in Lienz Udinese Calcio aus der Serie A mit 1:0 (0:0). Das einzige Tor der Partie gelang Jérôme Roussillon in der 73. Minute.

Bei den Italienern sah Beto nach einer Tätlichkeit an Benedict Hollerbach unmittelbar vor der Pause die Rote Karte. Nach Absprache spielte Udinese vor rund 800 Zuschauern aber mit elf Spielern weiter. Tags zuvor hatte die Union-Mannschaft von Trainer Urs Fischer gegen Pafos FC aus Zypern mit 1:2 verloren.