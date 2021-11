Berlin - Kann die Mannschaft des 1. FC Union Berlin auch mal über 90 Minuten hinweg eine konstante Leistung abliefern? Das war die Frage, die sich für die Elf von Trainer Urs Fischer auch vor dem Ligaspiel beim 1. FC Köln stellte. Die Antwort lautet: Nein, weil es am späten Sonntagnachmittag zum einen dann doch mal wieder einen wackligen Einstieg in die Partie zu beobachten gab, zum anderen eine Unachtsamkeit in der Schlussphase den späten Ausgleichstreffer zum 2:2 zur Folge hatte. Das ist bitter, weil ein Auswärtserfolg und der damit einhergehende Sprung auf Tabellenplatz vier allemal verdient gewesen wäre. So aber ist es nach elf Spieltagen „nur“ Platz acht. Mit 17 Punkten und der Gewissheit, dass es viel mehr sein könnten.

Fischer, der Schweizer Fußballlehrer, der unmittelbar vor der Partie mit seinem Kölner Pendant Steffen Baumgart in eine herzliche Umarmung gefallen war, hatte mal wieder kräftig rotiert. Im Vergleich zum Conference-League-Spiel gegen Feyenoord Rotterdam kamen auf fünf Startelf-Positionen neue Spieler zum Einsatz. Raus: Jaeckel, Trimmel, Öztunali, Behrens und Puchacz. Rein: Baumgartl, Gießelmann, Ryerson, Prömel und Awoniyi.

Inwieweit diese Umstellungen die frühe Führung der Gastgeber begünstigten, lässt sich nur schwer nachvollziehen. Man braucht eben auch als eingespieltes Kollektiv in der Rotation immer wieder ein paar Minuten zur Orientierung. Fakt ist, dass sich Florian Kainz in der siebten Spielminute 25 Meter vor dem Tor der Unioner jede Menge Zeit zur Ballannahme nehmen konnte, schließlich einen mächtigen Schuss abfeuerte, der an die Querlatte klatschte und von dort dem lauernden Anthony Modeste vor die Füße fiel. Der Kölner Publikumsliebling markierte locker das 1:o. Schon wieder so ein Rückschlag in der Anfangsphase, schon wieder dieser Stress für die Köpenicker.

Aber Union kann mit so etwas umgehen, wie sich nur zwei Minuten nach dem 0:1 zeigte, als Taiwo Awoniyi mit all seiner Wucht in einem Zweikampf den Ball eroberte, Niko Gießelmann schließlich nicht vors Tor flankte, sondern den Ball quer von links nach rechts passte. Julian Ryerson kam schließlich ins Spiel und schloss mit einem schlauen Schlenzer in die kurze Ecke erfolgreich ab. Ja, was war das doch für eine Klassetreffer des Norwegers, der inzwischen mehr ist als der Ersatz für Kapitän Christopher Trimmel.

Vor mehr als 50.000 Zuschauern in der Rhein-Energie-Arena entwickelte sich in der Folge eine Partie ohne jede Länge, mit Strafraumszenen auf beiden Seiten, wobei die Kölner weitaus mehr vom Spiel hatten. Aber was heißt das schon, wenn vieles ganz gut aussieht, aber keine Wirkung hat? Was heißt das schon, wenn man eine derart schwer zu beeindruckende Mannschaft wie die des 1. FC Union zum Gegner hat? Kurz vor dem Halbzeitpfiff nutzten die Eisernen jedenfalls gekonnt einen schweren Fehler der Gastgeber im Aufbauspiel zur Führung.

Prömel und Haraguchi erzwingen das 2:1

Grischa Prömel zwang Kölns schläfrigen Rafael Czichos in dieser Szene zum Fehler, passte auf den herausragenden Genki Haraguchi, um sich sogleich vors Tor zu schleichen. Haraguchi schlug einen Haken, passte wieder auf Prömel, der mit seinem Schuss aus elf Metern über ein abfälschendes Kölner Abwehrbein den Weg ins Tor fand (45. + 1).

In der zweiten Hälfte zeigte sich zunächst, wie gut die Unioner ihr Tor absichern können. Dass sie wahre Meister im Zerstören sind. Hellwach waren alle im Sturm des Effzeh, im rechten Moment verwandelte sich die Dreierkette dank der läuferischen Fähigkeiten und der spieltaktischen Intelligenz von Ryerson und Gießelmann immer wieder in eine Fünferkette, Rani Khedira war sich für keinen Weg und für keinen Zweikampf zu schade, sodass die Kölner allmählich den Glauben an eine Wende verloren.

Nur bei einer Standardsituation in der 54. Minute, als Kainz mit einem Freistoß den einlaufenden Jonas Hector traf, drohte wirklich mal Gefahr. Hector, der ehemalige Nationalspieler, war es auch, der in der 76. Minute noch einmal mit einem Schuss aus 18 Metern Union-Keeper Andreas Luthe zur Parade zwang. Ansonsten lief alles wie gewünscht ins Leere, dann aber gab es schließlich doch noch den einen Aussetzer, der den Kölnern den inzwischen glücklichen Ausgleich brachte. Nach einer Ecke von Kainz löste sich Modeste von Timo Baumgartl, traf per Kopf, wobei von „unhaltbar“ nicht die Rede sein konnte (86.).