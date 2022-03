Berlin - In der aktuellen Formtabelle der Fußball-Bundesliga, bei der nur die vergangenen fünf Spiele berücksichtigt werden, nimmt der 1. FC Union Berlin nach dem 0:1 beim VfL Wolfsburg mit gerade mal drei Punkten bei einem Torverhältnis von 3:8 Platz 17 ein. Nur Hertha BSC, der Richtung Zweite Liga taumelnde Stadtrivale, war mit zwei Pünktchen aus fünf Partien zuletzt noch erfolgloser. Die Wolfsburger wiederum rangieren in diesem speziellen Klassement nach den Spielen vom Sonnabend mit zehn Punkten auf Platz vier. Womit unter dem Eindruck der Begegnung zwischen dem Werksklub und den Eisernen bewiesen wäre, dass so eine Formtabelle bezüglich der tatsächlichen Form einer Mannschaft schon mal Widersprüchliches hervorrufen kann.

Der 1. FC Union Berlin war im Stadion am Mittellandkanal nämlich – und da gibt es keine zwei Meinungen – die eindeutig bessere Mannschaft, spielte in der zweiten Hälfte auch besser Fußball als die Elf von Trainer Florian Kohfeldt, was dieser in der Pressekonferenz auch unumwunden zugab. Er sagte: „Union hat ein sehr gutes Spiel gemacht, sehr viel Druck aufgebaut. Dann lässt sich so eine Mannschaft nur sehr schwer bespielen. Es war ein glücklicher Heimsieg.“

Kruse bleibt quasi unsichtbar

Urs Fischer wiederum, sein Pendant auf Unioner Seite, sprach von einem „gebrauchten Nachmittag“, konnte im Nachgang immer noch schwer fassen, dass das Ergebnis so überhaupt zum Spielverlauf passte. In seine Analyse speiste der Schweizer schließlich auch noch das kurios anmutende Kopfball-Eigentor von Taiwo Awoniyi nach einem Eckball in der 24. Spielminute mit ein: „Es ist eigentlich Wahnsinn. Du nimmst nichts mit und das Tor für Wolfsburg schießt du auch noch selbst. Das ist wirklich sehr hart.“

Durch ein ausgezeichnetes Positionsspiel hatten seine Spieler Dominanz über den Gegner gewonnen. Rani Khedira, Grischa Prömel und Genki Haraguchi beherrschten das Zentrum, Julian Ryerson und Bastian Oczipka gaben sich auf den Flügeln dank ihres guten Stellungsspiels und dank ihrer Schärfe in den Zweikämpfen keine Blöße. So konnte ihr ehemaliger Teamkollege Max Kruse bei nur 35 Ballkontakten in 85 Minuten und einer Passquote von 67 Prozent keinen Einfluss auf das Spiel nehmen, war quasi unsichtbar, während die Offensivspieler der Eisernen wiederholt zum Abschluss kamen. Das Problem: Bei 19 Versuchen mit Kopf und Fuß mangelte es ihnen erneut an Präzision. Was zu folgender Schlussfolgerung führt: Gut Fußball spielen ist nicht gleich erfolgreich Fußball spielen.

Dabei darf allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass die Unioner bei einer Szene in der 54. Minute von Schiedsrichter Patrick Ittrich um den schon zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich gebracht wurden. In der Kontaktsportart Fußball den Einsatz von Awoniyi gegen den ins Straucheln geratenen Maximilian Arnold als Foul zu bewerten und damit Sheraldo Becker, der von Awoniyi freigespielt worden war, um das Glück des Torschützen zu bringen, darf nach dem mehrmaligen Check der Zeitlupe getrost als Fehlentscheidung gewertet werden.