Union Berlin holt Bestmarke aller ehemaligen Ost-Clubs

Berlin -Urs Fischer will sich nicht auf eine Diskussion um eine Titelchance für Union Berlin in der Fußball-Bundesliga einlassen. Der Trainer der Eisernen hält auch nach dem 2:0 des Tabellenführers gegen Borussia Dortmund an der Saisonvorgabe von 40 Punkten fest, die auch im vierten Bundesliga-Jahr den Klassenverbleib sichern sollen. 23 Punkte hat Union nach zehn Spielen geschafft und zudem eine inoffizielle Bestmarke jetzt sicher.