Union Berlin im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt Der 1. FC Union Berlin muss im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Eintracht Frankfurt antreten. „Wir hätten gerne ein Heimspiel gehabt. Aber wir nehmen es so a... dpa

Berlin -Der 1. FC Union Berlin muss im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Eintracht Frankfurt antreten. „Wir hätten gerne ein Heimspiel gehabt. Aber wir nehmen es so an. Ein Viertelfinale ist da, um es zu gewinnen“, sagte Verteidiger Timo Baumgartl unmittelbar nach der in der Mixed Zone des Stadions an der Alten Försterei live übertragenen Auslosung am Sonntagabend.