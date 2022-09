Union Berlin in Braga unter Druck - Rönnow wieder fit Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin steht in der Europa League bereits am zweiten Spieltag der Gruppe D unter Erfolgsdruck. Beim portugiesischen Erstligi... dpa

Berlin (dpa) – -Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin steht in der Europa League bereits am zweiten Spieltag der Gruppe D unter Erfolgsdruck. Beim portugiesischen Erstligisten Sporting Braga müssen die Köpenicker am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) punkten, um den Anschluss nicht vorzeitig zu verlieren.