Union Berlin: Kein Grund zur Sorge, Coach Fischer wird’s schon richten

Wenn es sein muss, spricht Urs Fischer auch mal Tacheles. Dann fällt der Trainer des 1. FC Union Berlin auch mal ein scharfes Urteil. So wie am Donnerstagabend, als der 56-Jährige nach dem 0:1 gegen Royale Union Saint-Gilloise im Rahmen der obligatorischen Pressekonferenz von Unions Pressesprecher Christian Arbeit nach einer ersten Einschätzung gebeten wurde.

„Erste Hälfte: ungenügend“, sagte der Schweizer Fußballlehrer nach dem missglückten Start in die Gruppenphase der Europa League. Und: „Das war nicht das, was wir uns vorgenommen hatten. Bezeichnend, wie wir beim Gegentor verteidigt haben. Statt ins Gegenpressing zu gehen, sind wir zurückgewichen. In der zweiten Hälfte sah es dann besser aus, da fehlten gegen einen tief und kompakt stehenden Gegner aber die Lösungen. Ja, da haben wir ein bisschen Material für die Analyse.“

Zu früh gegrätscht, zu spät gepasst

Nicht nur ein bisschen. Denn letztendlich erweckten die Eisernen im Duell mit den Belgiern den Eindruck, als hätte ihnen vor dem ersten Europapokalspiel im Stadion An der Alten Försterei irgendein Bösewicht irgendein leistungshemmendes Elixier ins isotonische Getränk gemischt. Da war kein Biss in den Zweikämpfen, kein Mumm bei Ballbesitz, um mal ins Eins-gegen-Eins zu gehen oder um mit einen durchaus riskanten Pass die gegnerischen Reihen zu überspielen. Da wurde nur reagiert und nicht agiert, zu früh gegrätscht, zu spät gepasst, was zur Folge hatte, dass die Gäste aus Brüssel zwar hin und wieder in Bedrängnis, aber letztlich nie in eine große Verlegenheit gerieten.

Rani Khedira, der für gewöhnlich ja so exzellent Fischers Theorie in die Praxis umzusetzen weiß, kam in Anbetracht des schwachen Auftritts zu folgendem Schluss: „In der Summe war es von fast allem zu wenig heute. Wir haben nicht unsere bekannte Intensität auf den Platz gebracht. Teilweise waren wir zu langsam und die Räume, die wir hatten, haben wir dann nicht gut bespielt.“

Nur drei der zehn Torschüsse der Unioner gingen aufs Tor. Sheraldo Becker, der in den vergangenen Wochen wiederholt als spielentscheidender Akteur in Erscheinung getreten war, war zwar 48-mal am Ball, aber quasi unsichtbar. Kevin Behrens im Sturmzentrum brachte sich immer wieder in Position, litt aber darunter, dass die Flankenbälle von Niko Gießelmann und Christopher Trimmel durchweg zu unpräzise waren.

Michel sieht nach Frustfoul die Rote Karte

Schließlich konnten auch die Einwechselspieler dieses Mal nichts bewirken. Sven Michel, der immerhin im Ansatz Gefahr ausstrahlte, ließ sich schließlich in der Nachspielzeit auch noch zu einem Frustfoul hinreißen, wurde deshalb des Feldes verwiesen. Ja, auch das darf als bezeichnend gewertet werden.

Fischer hat als Trainer schon des Öfteren kollektive Blackouts seiner Mannschaften erlebt. Auch als Trainer des 1. FC Union, was in Anbetracht der sagenhaften Erfolgsgeschichte leicht in Vergessenheit gerät. Beispielsweise in der Zweiten Liga, als es am 27. Spieltag vor heimischem Publikum gegen den SC Paderborn ein 1:3 setzte und der Traum vom Aufstieg damit in Gefahr geriet. Oder beim Debüt in der Bundesliga, als es ein 0:4 gegen RB Leipzig zu verarbeiten galt. Und jedes Mal erwies sich Fischer als fähiger Krisenverhinderer.

Insofern gibt es auch jetzt keinen Grund zur Sorge, dass die Niederlage gegen Saint-Gilloise eines Tages in der Rückschau nicht nur als ein Ausrutscher bewertet werden wird. Maestro Fischer weiß, was in solchen Situationen zu tun ist, wird die richtigen Worte finden, die richtigen Impulse setzen, damit die Köpenicker bereits am kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel in Köln wieder ein anderes Gesicht zeigen. Auch wenn er dafür in der Kabine auch mal Tacheles reden muss.