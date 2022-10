Union Berlin: Keine schwere Verletzung bei Siebatcheu Union Berlins Angreifer Jordan Siebatcheu hat sich im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag nicht ernsthaft verletzt. Bei dem 26-Jährige... dpa

ARCHIV - Berlins Jordan Siebatcheu (l) kämpft gegen Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund um den Ball. ntur GmbH/dpa Andreas Gora/Deutsche Presse-Age

Berlin -Union Berlins Angreifer Jordan Siebatcheu hat sich im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag nicht ernsthaft verletzt. Bei dem 26-Jährigen wurden keine „strukturellen Verletzungen“ festgestellt, wie der Tabellenführer am Montag mitteilte. Siebatcheu war beim 2:0 Sieg gegen den BVB am Sonntag bei seiner Auswechslung in der 67. Minute vom Spielfeld gehumpelt. Trainer Urs Fischer hatte nach der Partie nicht über die Verletzung spekulieren wollen und eine Rücksprache mit den Ärzten angekündigt.