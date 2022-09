Union Berlin leiht van Drongelen erneut aus Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin leiht Rick van Drongelen erneut aus. Der 23-jährige Niederländer wird in der 2. Liga für Hansa Rostock spielen. dpa

Rick Van Drongelen steht im Stadion an der Alten Försterei. Fabian Sommer/dpa

Berlin -Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin leiht Rick van Drongelen erneut aus. Nachdem der 23-jährige Niederländer in der abgelaufenen Rückrunde leihweise für den belgischen Erstligisten KV Mechelen verteidigte, läuft der ehemalige Spieler des Hamburger SV in dieser Saison für Zweitliga-Aufsteiger Hansa Rostock auf, wie Union am Donnerstag mitteilte.