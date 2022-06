Berlin - Bei Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin sind die Nationalspieler nach ihrem verlängerten Urlaub in das Training zurückgekehrt. Bei der ersten Einheit nach dem Kurztrainingslager in Bad Saarow konnte Coach Urs Fischer in Köpenick auf sechs weitere Akteure aus seinem Kader zurückgreifen.

Neben den fünf Nationalspielern Genki Haraguchi (Japan), Julian Ryerson (Norwegen), Andras Schäfer (Ungarn), Christopher Trimmel (Österreich) und Tymoteusz Puchacz (Polen) nahm auch der zuletzt an Legia Warschau ausgeliehene Mittelfeldmann Pawel Wszolek erstmals in dieser Saison an einer Einheit teil. Auch er hatte verlängerte Ferien, weil in Polen etwas länger als in Deutschland gespielt worden war.

Während der wegen eines Infekts etwas später nach Bad Saarow gereiste Mittelfeldmann Paul Seguin am Dienstag voll mitwirken konnte, absolvierte Offensivmann Jamie Leweling nach seinem Außenbandriss am Sprunggelenk Anfang Juni weiterhin nur einen Teil des Mannschaftstrainings. Mittelfeldakteur Rani Khedira fehlte noch immer wegen eines Infekts.

Während der Einheit kam auch der an Hodenkrebs erkrankte Abwehrspieler Timo Baumgartl auf den Rasen. Er wurde von allen Trainern, Spielern und Betreuern freudig begrüßt. Seit Ende April kann Baumgartl nicht mehr trainieren. Am Mittwoch steht bei Drittliga-Absteiger FC Viktoria 89 Berlin das erste Testspiel der Eisernen in dieser Vorbereitung an. Die Partie wird um 18.00 Uhr im Jahn-Sportpark angepfiffen.