Union Berlin mit Haberer und Thorsby gegen Braga

ARCHIV - Berlins Janik Haberer (2.v.r) jubelt mit Teamkollegen nach seinem Tor zum 2:0. Andreas Gora/dpa

Berlin -Janik Haberer steht vier Tage nach seiner Knöchelblessur aus dem Bundesliga-Spiel beim VfL Bochum schon wieder in der Startelf des 1. FC Union Berlin. Trainer Urs Fischer schickt ihn neben Morten Thorsby im Mittelfeld ins Spiel der Europa League gegen Sporting Braga. In der Dreier-Abwehrkette kommt am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+) Danilho Doekhi rechts neben Diogo Leite und Defensivchef Robin Knoche zum Einsatz. Angeführt wird die Union-Auswahl von Kapitän Christopher Trimmel.