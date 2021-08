Berlin - Der 1. FC Union ist vor 11.006 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei mit einem 1:1 gegen Bayer Leverkusen in seine dritte Bundesligasaison gestartet. Mit einem Remis, das aufgrund der Leistungssteigerung in Hälfte zwei verdient war, aber bei Union nach all den positiven Testspielergebnissen niemanden so richtig glücklich machen wollte. Taiwo Awoniyi hatte die Köpenicker früh in Führung gebracht, nämlich schon in der siebten Minute, dann allerdings spielte Union über weite Strecken nicht so, wie man es von Union gewohnt ist.

Urs Fischer ist ein Meister der sportlichen Integration. Dreimal in Serie hat er nun schon den Kader der Eisernen grundlegend überholt. Zehn, elf, zwölf neue Spieler in der Kabine? Kein Problem. Drei, vier, fünf neue Spieler in der Startelf? Auch kein Problem. Wobei der Schweizer Fußballlehrer natürlich schon darauf achtet, dass in Abwehr und Mittelfeld ein paar Cracks zum Einsatz kommen, die genau wissen, wie man seine Theorien in die Praxis umsetzt. Spieler wie Marvin Friedrich, Christopher Trimmel oder Robert Andrich sind also für den Cheftrainer im Endeffekt die wichtigsten Co-Trainer.

Andrich forciert seinen Wechsel

Allerdings sieht alles danach aus, dass Letztgenannter, also Andrich, wohl schon bald nicht mehr als Co-Trainer zur Verfügung steht. Gegen die Werkself stand der 26-Jährige noch nicht einmal im Spieltagskader, weil er sich nicht so gut gefühlt habe und deshalb nicht bereit sei zu spielen, wie Union-Manager Oliver Ruhnert vor dem Anpfiff im Sky-Interview erklärte. Der wahre Grund ist dann aber wohl doch ein anderer: Andrich drängt auf einen Wechsel, wollte gegen Bayer nicht spielen, weil er am liebsten schon morgen für Bayer spielen würde. Ruhnert ergänzte schließlich: „Dass er umworben ist, wissen wir, man muss jetzt eine schnelle Entscheidung finden.“ Immerhin: Union hat bei einem Abschied von Andrich die Aussicht auf einen Transfererlös in Millionenhöhe, der Marktwert des gebürtigen Potsdamers wird aktuelle auf sieben Millionen Euro taxiert.

Dergleichen hat man in Köpenick nur selten erlebt, dergleichen ist für eine Mannschaft, die sich mit Andrich als Schlüsselspieler sechs Wochen lang auf das erste Ligaspiel vorbereitet und sich dabei jede Menge Selbstvertrauen erarbeitet hat, an sich eine Katastrophe. Vielleicht sollten die Profiklubs in Deutschland dann noch einmal darüber nachdenken, dass der Stichtag für innerdeutsche Transfers mit dem ersten Bundesligaauftakt gleichgeschaltet wird.

Letztendlich war es so: Ein Andrich hätte dem 1. FC Union an diesem Nachmittag gutgetan. Klar, da war die frühe Führung durch Taiwo Awoniyi, der in der siebten Minute einen famosen Steilpass von Max Kruse gekonnt verarbeitete, sich am Strafraum der Gäste mit einem kleinen Schlenker Raum für einen Abschluss verschaffte und schließlich mit einem wuchtigen, aber nicht unhaltbaren Schuss Keeper Lukas Hradecky überwand. In der Folge mangelte es den Eisernen aber vor allem im Mittelfeld an Aggressivität und an Widerstandskraft, um die Leverkusener von einer spielerischen Reaktion abzuhalten. Kurzum: Union mangelte es an einem wie Andrich.

Haraguchi wirkt mitunter überfordert

Augenscheinlich wurde dies im Besonderen beim Gegentreffer, als nach einem leichten Ballverlust von Marcus Ingvartsen schließlich Moussa Diaby samt Ball zum Sololauf durch die eiserne Spielhälfte ansetzte. Diaby hätte von Rani Khedira gestoppt werden können, Diaby hätte auch von Genki Haraguchi gestoppt werden können, wurde er aber nicht und traf mit einem Linksschuss aus 18 Metern, wobei Union-Keeper Andreas Luthe einfach nicht fix genug abtauchte, um noch mehr als die Fingerspitzen an den Ball zu bekommen.

Haraguchi, der für Andrich im zentralen Mittelfeld ran durfte bzw. musste, wirkte auf einer für ihn doch eher ungewohnten Position mitunter überfordert. Immer wieder kam er bis weit in die zweite Hälfte hinein zu spät in die Zweikämpfe, foulte zu oft, wurde zu oft überspielt, verlor aus seiner Verunsicherung heraus schließlich auch die Präzision beim Passspiel. Khedira wirkte ein klein wenig stabiler, von Souveränität konnte aber auch in seinem Fall nicht die Rede sein. Die schlechten Quoten zur Halbzeit beim Passspiel (nur 69 Prozent der Pässe kamen beim Mitspieler an) und bei den Zweikämpfen (45:55) hatten sie freilich nicht alleine zu verantworten.

Kruse findet nicht ins Spiel

So richtig da waren eigentlich nur Marvin Friedrich, Robin Knoche, Trimmel und Awoniyi, Kruse wurde zu selten an- und freigespielt, um sich als Ideengeber einzubringen. Ja, lebendiger und zwingender wurde das Spiel der Unioner erst, als Fischer mit Einwechslungen auf den Lauf der Dinge einwirkte. In der 63. Minute brachte er Andreas Voglsammer für den offensichtlich an der Oberschenkelmuskulatur verletzten Awoniyi, dazu auch Levin Öztunali für Ingvartsen, zehn Minuten später auch noch den Olympia-Reisenden Cedrich Teuchert für den Olympia-Reisenden Kruse.

Gelegenheiten, um aus dem Remis einen Sieg zu machen, gab es da wie dort. In der 79. Minute beispielsweise geriet Patrik Schick bei seinem Schussversuch aus acht Metern in Rücklage, jagte den Ball über den Zaun auf die Tribüne. Auf der Gegenseite scheiterte Teuchert in der 84. Minute mit einem Schuss aus spitzem Winkel an Hradecky, genauso wie Marvin Friedrich mit einem Kopfball nach Eckball aus zentraler Position. Und Öztunali wollte einfach zu viel, als er in der 90. Minute den Ball aus 16 Metern volley nahm.