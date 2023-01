Union Berlin startet mit Trainingslager ins neue Jahr

Am Neujahrstag durften die Profis des 1. FC Union Berlin noch entspannen, weil Trainer Urs Fischer freigegeben hatte. Doch bereits am Montag geht der Tross d...

Berlin (dpa/bb) – -Am Neujahrstag durften die Profis des 1. FC Union Berlin noch entspannen, weil Trainer Urs Fischer freigegeben hatte. Doch bereits am Montag geht der Tross der Köpenicker auf Reisen.

2023 beginnt mit einem Trainingslager in Spanien. Vom 2. bis 11. Januar macht der Tabellenfünfte der Fußball-Bundesliga Station in Campoamor. In der Region Alicante hatte Union auch sein letztes Winter-Trainingslager im Januar 2020 abgehalten.

Auf der Hotelanlage in Campoamor sind zwei Freundschaftsspiele geplant. Am 7. Januar wird um 13 und 15 Uhr mit zwei verschiedenen Formationen gegen den Ligakonkurrenten FC Augsburg getestet.

Mit Beginn der Transferperiode im Januar könnte es weitere Veränderungen im Kader geben, nachdem Verteidiger Tymoteusz Puchacz kurz vor dem Jahreswechsel bis zum Sommer an den griechischen Tabellenführer Panathinaikos Athen ausgeliehen worden war.

Als Wechselkandidat gilt unter anderem Offensivmann Tim Skarke, an dem Erstligist Schalke 04 interessiert ist. In den letzten Wochen wurde Stürmer Sheraldo Becker mit Nottingham Forest in Verbindung gebracht. Aber sowohl Skarke als auch Becker trainierten in den öffentlichen Einheiten am Jahresende weiter bei Union mit.

Nach der Rückkehr aus Spanien steht am 14. Januar (15.30 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei noch die Punktspiel-Generalprobe gegen den slowakischen Erstligisten MSK Zilina auf dem Programm. Am 21. Januar (15.30 Uhr) ist zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde die TSG Hoffenheim in Köpenick zu Gast.