Union Berlin testet gegen St. Gallen

ARCHIV - Union Berlins Trainer Urs Fischer gestikuliert. Tom Weller/dpa/Archiv

Berlin -Fußball-Bundesligist Union Berlin hat einen weiteren Testspielgegner in der Winterpause gefunden. Am 17. Dezember (14.30 Uhr) empfangen die Eisernen den Schweizer Erstlisten FC St. Gallen im Stadion An der Alten Försterei, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Tickets sind ab sofort erhältlich.