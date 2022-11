Union Berlin trifft in der Europa League auf Ajax Amsterdam

Nyon/Berlin -Union Berlin hat für die Zwischenrunde in der Europa League ein Toplos erwischt. Der Fußball-Bundesligist bekommt es in zum Auftakt der K.o.-Phase des Europapokals mit dem niederländischen Spitzenclub Ajax Amsterdam zu tun. Das ergab die Auslosung am Montag in der UEFA-Zentrale in Nyon. Das Duell mit dem sechsfachen Europacupsieger und aktuellem niederländischen Meister ist besonders für Unions Top-Angreifer Sheraldo Becker interessant. Er wurde in der berühmten Ajax-Fußballschule ausgebildet.

Das Hinspiel findet am 16. Februar in der Johan Cruyff Arena in Amsterdam statt. Am 23. Februar kommt es im Stadion an der Alten Försterei in Köpenick zum entscheidenden Duell um den Einzug ins Achtelfinale.

Union hatte die K.o.-Phase des zweitwichtigsten europäischen Club-Wettbewerbs durch vier 1:0-Siege in Serie in der Gruppenphase erreicht. Klarheit über das Weiterkommen herrschte erst nach dem Erfolg bei Gruppensieger Royale Union Saint-Gilloise am vergangenen Donnerstag. Die ersten beiden Partien im September hatte man mit 0:1 gegen Saint-Gilloise und bei Sporting Braga verloren.

Das Erreichen der nächsten Runde ist der größte internationale Erfolg der Eisernen. Im Vorjahr war man in der Gruppenphase der Conference League ausgeschieden. 2001 war im UEFA-Pokal nach zwei Runden gegen den bulgarischen Club Litex Lowetsch Endstation.

Neben dem Weiterkommen in der Europa League haben die Berliner auch das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht, in dem am 31. Januar der VfL Wolfsburg zu Gast ist. In der Bundesliga rangiert das Team von Trainer Urs Fischer nach 13. Spieltagen auf Rang drei. Am Sonntag hatte man nach einem 0:5 bei Bayer Leverkusen die vorherige Tabellenführung nicht vom FC Bayern München zurückerobern können.