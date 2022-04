Der Datendienstleister Opta hat zu Beginn dieser Woche eine Prognose für den Ausgang dieser Bundesliga-Saison gewagt. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz wurde dabei drei Spieltage vor Schluss anhand der aktuellen Form, aber auch anhand früherer Ergebnisse unter anderem auch errechnet, wer im Wettbewerb um die Qualifikation zur Champions League womöglich das Rennen machen wird.

Das Ergebnis der Erhebung scheint auf den ersten Blick, wenn man im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz dieses Wort überhaupt verwenden mag, durchaus „vernünftig“ zu sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bayer Leverkusen (derzeit Platz 3 mit 55 Punkten) und RB Leipzig (4. mit 54 Punkten) in der kommenden Saison tatsächlich in der europäischen Königsklasse mitspielen werden, wird jedenfalls auf jeweils 90 Prozent taxiert, während der SC Freiburg (5., 52 Punkte) auf 15 Prozent, der 1. FC Union Berlin (6., 50 Punkte) hingegen auf gerade mal 4,4 Prozent kommt. Der Vollständigkeit halber sei hier auch noch der Wert für den 1. FC Köln (7., 49 Punkte) erwähnt, der liegt bei 1,1 Prozent.

Vier Siege in Serie

Die Sache hat allerdings einen Haken: Ein vermeintlicher Außenseiter auf den Gewinn des Jackpots, also dieser 1. FC Union Berlin, der am Freitagabend in Stadion An der Alten Försterei ab 20.30 Uhr Absteiger Greuther Fürth zu Gast hat, spielt seit seinem Aufstieg in die Bundesliga vor drei Jahren Fußball wider aller Prognosen. Zu Beginn ihrer ersten Saison in der höchsten deutschen Spielklasse wurden die Köpenicker (fast) von allen als erster Abstiegskandidat genannt, waren letztlich aber nur einmal auf einem Abstiegsplatz zu finden, nämlich nach dem 0:4 am ersten Spieltag gegen RB Leipzig. Mit 41 Punkten landete man schließlich auf Platz elf.

In ihrer zweiten Bundesliga-Saison, die sich für viele Emporkömmlinge in den vergangenen Jahrzehnten ja oftmals schon als die schwierigste erwiesen hatte, qualifizierten sie sich frei von allen Abstiegsängsten gar für die Conference League, mit satten 50 Punkten als Tabellensiebter.

Und in der aktuellen Spielzeit? Nun, da stand für die Fans der Unioner wegen der Dreifachbelastung in Meisterschaft, DFB-Pokal und Europapokal, schließlich auch wegen des Abschieds zahlreicher Stammkräfte zu befürchten, dass das fortwährende Glück ein Ende hat. Aber denkste. Nach einer kleinen Schwächephase mit gerade mal vier Punkten aus den ersten sieben Spielen dieses Jahres, sind wieder alle Zweifel gewichen. Ja, die Elf von Urs Fischer hat sich im Schlussviertel mit vier Siegen in Serie wieder in einen geradezu rauschhaften Zustand versetzt. Was bei so einer, mithilfe von KI erstellten Prognose natürlich nicht berücksichtigt wird und zur Folge hat, dass so eine Prozentzahl wie die 4,4 letztlich nur ein Lächeln hervorruft.

Berliner Verlag EISERN Magazin Nr. 5 Die neue Ausgabe des EISERN Magazins – jetzt am Kiosk kaufen oder hier bestellen! Für Edition Nr. 5 konnten wir die Dokumentarfilmerin Annekatrin Hendel zum Interview gewinnen. Die preisgekrönte Regisseurin hat sich mit ihrem Team auf eine Reise ins Innerste des 1. FC Union Berlin begeben. Rapper Finch wiederum erklärt im Gespräch, warum Max Kruse und Rafal Gikiewicz in einer Hall of Fame nichts zu suchen haben. Des Weiteren haben wir mit den Multitalenten Grischa Prömel, Andreas Luthe und Niko Gießelmann über ihre sportlichen Leidenschaften gesprochen.

So kommt dem 100. Bundesligaspiel der Unioner also eine besondere Bedeutung zu. Wenngleich Fischer, dieser Meister der Mäßigung, diese Einschätzung so offensiv natürlich nicht teilen mag. Während der Woche brachte der Coach in Anbetracht des sportlichen Erfolgs seines Teams zwar ein „Toll, toll, wer hätte das gedacht?“ hervor, um schließlich zu betonen, dass man von den bereits als Absteiger feststehenden Franken doch durchaus Gegenwehr zu erwarten habe.

Fischers obligatorische Warnung

Der Schweizer, der bei seinen Überlegungen bei der Wahl einer Startelf Timo Baumgartl (erkrankt) und András Schäfer (positiver Corona-Test) außen vor lassen muss, sagte: „Ein Abstieg ist natürlich immer eine schwierige Situation. Ich gehe aber davon aus, dass alle bei Fürth sich trotz des Abstiegs noch mal zeigen und die Saison mit Anstand zu Ende spielen wollen. Wir müssen vor allem auf uns schauen und das Spiel ernst nehmen.“

Es war die obligatorische, in diesem Fall aber wohl tatsächlich eher überflüssige Warnung vor einer Fahrlässigkeit. In den vergangenen Wochen hat nämlich nicht einer aus den Reihen der Union-Profis den Anschein erweckt, den „Ernst“ der Lage nicht erkannt zu haben.