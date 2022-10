Union Berlin unter Druck in Malmö Der 1. FC Union Berlin will im Duell der bisher punktlosen Clubs auch in der Europa League einen Erfolg feiern. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga tri... dpa

Berlin -Der 1. FC Union Berlin will im Duell der bisher punktlosen Clubs auch in der Europa League einen Erfolg feiern. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga tritt heute um 18.45 Uhr/RTL+ beim schwedischen Rekordmeister Malmö FF an. Beide Teams verloren ihre bisherigen zwei Spiele in der Gruppe D. Die Gäste aus der Hauptstadt können entgegen erster Befürchtungen womöglich doch mit ihrem Chefcoach Urs Fischer planen. Der 56 Jahre alte Schweizer war am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden, jüngste Tests seien aber negativ ausgefallen, hieß es am Mittwoch vom Verein. Man hoffe, dass der Schweizer am Donnerstag in Malmö sei. An Fischers Stelle wird ansonsten sein Assistent Markus Hoffmann die Berliner Mannschaft betreuen.