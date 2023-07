Union Berlin verliert Test im Trainingslager gegen Pafos

Saalfelden (dpa) – -Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat das erste Testspiel im Trainingslager in Österreich verloren. Der Champions-League-Teilnehmer musste sich gegen Pafos FC mit 1:2 (0:0) geschlagen geben.

Die Partie gegen den Erstligisten aus Zypern wurde in Saalfelden am Steinernen Meer ausgetragen. Vor rund 1500 Zuschauern in der Saalfelden Arena war Union durch Dominique Heintz (46.) noch mit 1:0 in Führung gegangen. Doch Pafos konnte die Partie in der Schlussphase durch Treffer von Bruno Filipe (80.) und Magomedkhabib Abdusalamov (88.) drehen.

Bei den Eisernen kamen die Neuverpflichtungen Alexander Schwolow von Hertha BSC und Benedict Hollerbach vom SV Wehen Wiesbaden zu ihrem Debüt im Union-Trikot.