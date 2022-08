Angeblich gibt es asymmetrische, eingerückte und sogar inverse Außenverteidiger. Dabei wird Philipp Lahm, die Mutter aller modernen Außenverteidiger, zur letztgenannten Spezies gezählt, Alphonso Davies wiederum zur erstgenannten. Tja, die Schlaumeierei kennt auch in der Welt des Fußballs keine Grenzen. Fakt ist, dass es im Endeffekt nur gute und schlechte Außenverteidiger gibt. Und dass infolge der vielerorts vorgenommenen Umstellung von einer Vierer- auf eine Dreierkette eigentlich in vielen Fällen nicht mehr von Außenverteidigern, sondern von Flügelläufern die Rede sein muss.

Fischer lässt vorwiegend in einem 3-5-2 spielen

Und diese Flügelläufer haben einen komplexen, deshalb auch anstrengenden Job zu erfüllen. Die linke oder eben die rechte Seite haben sie in ihrer ganzen Länge zu bespielen, sollen einerseits den linken oder rechten Mann in der Dreierabwehrkette beim Verteidigen unterstützen, andererseits aber auch Zweikämpfe im Mittelfeld gewinnen, Akzente im Aufbau- und Offensivspiel setzen, im besten Fall zielführende Flanken schlagen und so fort. Dafür braucht es spieltaktische Intelligenz, eine passable Technik, vor allen Dingen aber Widerstandsfähigkeit und Ausdauer.

Beim 1. FC Union Berlin hat Trainer Urs Fischer, der seine Mannschaft seit geraumer Zeit fast ausschließlich in einem 3-5-2 agieren lässt, derzeit vier Spezialisten für diesen Job in seinem Kader: Christopher Trimmel, Julian Ryerson, Niko Gießelmann und Tymoteusz Puchacz, der in der vergangenen Saison als Leihspieler beim türkischen Meister Trabzonspor seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat, aber bei Fischer trotz einer engagierten Vorbereitung kaum Einsatzchancen hat und womöglich noch in dieser Transferperiode zu Sparta Prag wechselt. Zum erweiterten Kreis der Flügelläufer kann auch noch Morten Thorsby gezählt werden, wenngleich sich der Norweger auch laut eigener Aussage im Zentrum doch weitaus wohler fühlt.

Auf Trimmel, Ryerson und Gießelmann ist Verlass, ja die drei sind zu den zehn oder zwölf besten Außenspielern der Liga zu zählen. Bei der Laufleistung erzielten sie in der vergangenen Saison Bestwerte. Trimmel kam, wenn man den Wert immer auf 90 Minuten hochrechnet, im Schnitt pro Spiel auf 10,7, Gießelmann auf 11,7, Ryerson sogar auf 12,2 Kilometer. Und jeder für sich hat besondere Fähigkeiten. Bei Trimmel sind es Spielverständnis und die Präzision bei Standardsituationen, bei Ryerson die Zweikampfführung und die Flexibilität, bei Gießelmann die Passgenauigkeit und die Torgefährlichkeit.

Trimmel weiß, was zu tun ist

Um mit dem Trio Trimmel/Ryerson/Gießelmann gut über die Runden zu kommen, hat Fischer in dieser Saison vom ersten Spieltag an auf den Außenpositionen rotieren lassen. Trimmel beispielsweise kam am zweiten Spieltag beim 0:0 in Mainz nur als Ersatzspieler zum Einsatz, nämlich erst ab der 82. Minute. Gießelmann wiederum stand in Mainz in der Startelf, kam beim Derby-Sieg gegen Hertha und beim Erfolg gegen RB Leipzig aber jeweils erst in der zweiten Hälfte zum Zug. Einmal ab der 66. Minute, das andere Mal ab der 80. Minute. Gießelmann ist quasi der Leidtragende von Ryersons Formstärke beziehungsweise von Ryersons Flexibilität, kann der Norweger doch beide Seiten, also auch die linke bespielen. Womöglich zählt der 24-Jährige am Sonnabend beim Gastspiel auf Schalke aber erstmals nicht zu Fischers erster Elf – und Gießelmann darf von Beginn an ran. Wer weiß.

Es geht also darum, dass die wertvollen Flügelmänner im Laufe der Saison aufgrund der hohen Belastung nicht in eine Formkrise geraten, sich keine Verletzungen zuziehen. Und genau das muss den Dreien bei der Absicht, immer spielen zu wollen, auch bewusst sein. Trimmel jedenfalls hat verstanden, sagt: „Man kann in so einem Fall die beleidigte Leberwurst spielen, klar, besser für alle ist es aber, einfach weiterzumachen und auf seinen nächsten Einsatz zu drängen.“