Am 1. Mai ist Oliver Ruhnert, der Manager des Bundesligisten 1. FC Union Berlin, mal wieder an die Basis des Fußballs zurückgekehrt. Oberliga Westfalen, Lohrheide-Stadion, Wattenscheid 09 gegen den FC Gütersloh. Abschalten, Luft holen bei einem Spiel der fünften Liga, bevor in der höchsten deutschen Spielklasse an den Spieltagen 33 und 34 noch einmal um Punkte und damit auch um ein Happy End gerungen wird. Wobei der 50-Jährige in der Arena an der Lohrheidestraße nicht etwa als Zuschauer zugegen war, sondern als Linienrichter in schwarzem Dress, schwarzer Hose und schwarzen Stutzen.

Ruhnert braucht das als Ausgleich vom stressvollen Leben eines ständig im Fokus stehenden und ständig geforderten Fußballmachers. Sein Hobby biete ihm die Möglichkeit, so Ruhnert vor Ort gegenüber einem Reporter der Bild-Zeitung, Freunde zu treffen und „sich losgelöst von den anderen Dingen, einfach mal 90 Minuten auf etwas anderes zu fokussieren“.

Der Kniff, sich mit Fußball vom Fußball abzulenken, passt zu diesem ungewöhnlichen Fußball-Manager, der mit seiner gekonnten Personalpolitik die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass die Eisernen auch in der kommenden Spielzeit womöglich wieder an einem internationalen Wettbewerb teilnehmen. Durch das 1:1 am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Absteiger Greuther Fürth, ist die Ausgangslage für die Elf von Urs Fischer zwar nicht mehr ganz so prächtig, die Chance auf den Champions-League-Coup tatsächlich minimiert, aber mit einem Sieg in Freiburg am kommenden Sonnabend wäre zumindest die erneute Qualifikation für die Conference League bereits gewiss. Wenngleich es dieses Mal dann doch ein bisschen mehr sein darf und mehr sein sollte, nämlich die weitaus prestigeträchtigere Europa League.

Fischers Lob für den nächsten Gegner

Ruhnert befand: „Es wäre schön, noch einen Platz zu gewinnen. Aber überhaupt international dabei zu sein, wäre schon eine Riesengeschichte. Wir müssen also noch ein Spiel gewinnen. In Freiburg, dann im Heimspiel gegen Bochum – das ist alles andere als einfach.“

Fischer wiederum, der auch weiterhin auf den erkrankten Timo Baumgartl verzichten muss, lobte am Donnerstag erst mal den kommenden Gegner, die Freiburger, die einerseits im Pokal-Finale stehen, andererseits die Qualifikation für die europäische Königsklasse schaffen können. Der Schweizer Fußballlehrer sprach im Zusammenhang mit dem Sportklub von einer sensationellen Spielzeit, „die sie da spielen. Davor ziehe ich den Hut. Sie spielen sehr solidarisch, sehr geschlossen. Es ist unheimlich schwierig, gegen sie zu spielen.“ Schließlich kam er natürlich auch noch auf sein Team zu sprechen: „Wenn es um uns geht, dann geht das in die gleiche Richtung. Was wir in dieser Spielzeit geleistet haben, ist außergewöhnlich, aber noch ist es noch nicht vorbei. Es ist noch was möglich, deshalb ist ein gewisser Druck natürlich vorhanden. Und wir tun gut daran, uns nicht nur auf das letzte Spiel zu verlassen.“

Alles andere als einfach – das ist es, was für den Job von Ruhnert, aber auch für den Job von Fischer gilt. Einmal mehr sehen sich die beiden nicht nur wegen des unabwendbaren Abschieds einiger Stammkräfte (Grischa Prömel!, Taiwo Awoniyi?, Sheraldo Becker?) zu einer tiefgreifenden Neuaufstellung des Kaders gezwungen. Wobei man folgende Faustregel aufstellen kann: Je erfolgreicher die Köpenicker das Saisonfinale bestreiten, desto anspruchsvoller die Planung für die kommende Spielzeit. Oder: Ein mögliches Happy End ist nur der Anfang von ganz viel, durchaus auch mit Risiko behafteter Arbeit.

Um etwa in einer Europa League konkurrenzfähig sein zu können, braucht es im Besonderen in finanzieller Hinsicht noch mehr Mut zum Risiko. Die 3,6 Millionen Euro, die man für diesen Wettbewerb als Startgeld erhält, sind dabei jedenfalls nur als Teil des gesamten Investitionskapitals zu erachten. Ein Satz von Oliver Ruhnert kommt einem dabei in den Sinn. Vor knapp einem Jahr hatte er im Zuge des Awoniyi-Deals noch Folgendes gesagt: „Wir verpflichten keine Spieler, die 7,5 Millionen Euro Ablöse kosten.“