Union Berlin will in Bremen „Gesicht zeigen“

Berlin (dpa) – -Der 1. FC Union Berlin will zum Hinrundenabschluss der Fußball-Bundesliga seinen Platz in den Champions League-Rängen verteidigen. Trainer Urs Fischer will die bestmögliche Leistung seiner Mannschaft sehen. „Wir müssen Gesicht zeigen“, sagte der Schweizer vor der Begegnung bei Werder Bremen am Mittwoch (20.30 Uhr/ Sky).