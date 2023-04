Union Berlin will Punkte für Königsklasse Union Berlin will seine imposante Heimserie ausbauen und den nächsten Schritt zur Qualifikation für die Champions League machen. Gegen den VfL Bochum erwarte... dpa

ARCHIV - Berlins Trainer Urs Fischer gestikuliert an der Seitenlinie. Arne Dedert/dpa/Archivbild

Berlin -Union Berlin will seine imposante Heimserie ausbauen und den nächsten Schritt zur Qualifikation für die Champions League machen. Gegen den VfL Bochum erwartet Trainer Urs Fischer am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) einen Sieg in der Fußball-Bundesliga. „Es sind noch sieben Spiele. Du solltest beginnen zu punkten“, sagte der Schweizer vor dem Duell mit dem Revierclub im Stadion an der Alten Försterei.