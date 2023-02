Union Berlin will Sieg-Serie gegen RB Leipzig fortsetzen Der 1. FC Union Berlin will mit dem fünften Sieg in Serie in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig mindestens seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen. Die... dpa

Berlin -Der 1. FC Union Berlin will mit dem fünften Sieg in Serie in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig mindestens seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen. Die Eisernen reisen mit Ausnahme des verletzten András Schäfer in Bestbesetzung zur Partie an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Red Bull Arena an. Der Vorsprung der Mannschaft von Trainer Urs Fischer auf die Leipziger (4. Platz) beträgt drei Punkte.