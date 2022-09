Union Berlin spielt bis Januar fast immer am Sonntag Der 1. FC Union Berlin hat bis ins neue Jahr hinein fast nur noch Sonntagsspiele. Es gibt nur noch ein Spiel an einem Mittwoch und eins an einem Samstag. dpa Kathrin Merz

Fans des 1. FC Union Berlin City-Press GmbH/Jan-Philipp Burmann

Berlin -Der 1. FC Union Berlin bestreitet bis ins neue Jahr hinein fast alle seine Bundesliga-Spiele am Sonntag. Das ergab die Ansetzung der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Spieltage 10 bis 16. Nur das Heimspiel gegen den FC Augsburg findet an einem Mittwoch statt (9. November, 20.30 Uhr). Vor den nun terminierten Spieltagen tritt Union nur bei Eintracht Frankfurt an einem Samstag an (1. Oktober, 15.30 Uhr).