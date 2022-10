Union-Chef Zingler: RB Leipzig kein ostdeutscher Verein Union Berlin und RB Leipzig begegnen sich traditionell mit ideologischer Distanz. Für die Fans der Eisernen ist der Club aus Sachsen ein Konstrukt. Ihnen spr... dpa

Union-Präsident Dirk Zingler sieht RB Leipzig nicht als ostdeutschen Club. Andreas Gora/dpa

Berlin -Union Berlins Präsident Dirk Zingler will nicht zu sehr in Kategorien von Ost- und Westdeutschland denken, sieht seinen Vereinen aber als einzigen echten Vertreter des ostdeutschen Fußballs in der Bundesliga.