Union-Coach Fischer hofft auf Rönnows WM-Start Union Berlins Trainer Urs Fischer drückt seinem Torwart Frederik Rönnow weiter die Daumen für eine WM-Teilnahme mit Dänemark. Der 30-Jährige fällt bei den Ei... dpa

Trainer Urs Fischer von Union beim Interview vor dem Spiel. Matthias Koch/dpa

Berlin -Union Berlins Trainer Urs Fischer drückt seinem Torwart Frederik Rönnow weiter die Daumen für eine WM-Teilnahme mit Dänemark. Der 30-Jährige fällt bei den Eisernen auch für das letzte Spiel des Jahres in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg wegen seiner Oberschenkelverletzung aus. Eine Entscheidung, ob er mit dem Team seines Heimatlandes nach Katar reisen kann, werde womöglich noch am Wochenende fallen, meinte Fischer.