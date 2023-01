Union-Coach Fischer will nicht wieder späten Aha-Effekt Gegen Hoffenheim spielte Union erst nach der Pause, wie es sich Trainer Urs Fischer vorstellt. In Bremen erwartet er eine Top-Leistung von der ersten Minute an. dpa

Berlin -Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin fordert von seinen Spielen Einsatzbereitschaft von Beginn an. „Gegen Hoffenheim hatten wir unseren Aha-Effekt nach der ersten Hälfte. Das Spiel beginnt aber mit der ersten Minute, nicht mit der 46. Das war schon ein Thema“, sagte der Schweizer auf einer Pressekonferenz am Dienstag vor dem Spiel zum Hinrunden-Abschluss bei Werder Bremen am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky).