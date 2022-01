Berlin - Die Mannschaft des 1. FC Union Berlin hat am Sonnabendnachmittag in der Auseinandersetzung mit der Überraschungsmannschaft dieser Saison erneut ihre Nehmerqualitäten unter Beweis gestellt und gegen die TSG Hoffenheim dank einer späten Leistungssteigerung 2:1 gewonnen. Wobei es zunächst, ja, bis weit in die zweite Hälfte hinein, eher nach der fünften Saisonniederlage denn nach dem achten Saisonsieg ausgesehen hatte. Aber dann hatte Urs Fischer, der Trainer der Eisernen, eine Idee. Er wechselte Sheraldo Becker ein, der den Lauf der Dinge veränderte. Wobei der Siegtreffer nach Vorarbeit von Becker und Max Kruse von Grischa Prömel erzielt wurde, vom Mittelfeldspieler, der in der Form seines Lebens ist.

Vor 3000 Zuschauern, die unter einer 2G-plus-Vorgabe in der Alten Försterei mit dabei sein durften, brachten beide Mannschaften von Beginn an alles ein, damit nicht nur vor der Partie, sondern auch nach der Partie von einem Spitzenspiel die Rede sein durfte. Da war sogleich Tempo drin, da wurde auf beiden Seiten sehr „hoch“ gepresst, wie es in der Fachsprache heißt, ja, dieses Spiel hätte ob der guten Unterhaltung ein ausverkauftes Stadion mit typischer Union-Atmosphäre verdient gehabt. Aber gut, da hilft kein weiteres Klagen.

Das Tolle war zudem, dass die einen wie die anderen das Mittelfeld eiligst überbrückten, nicht lange nach Orientierung suchten, sondern nach vorne spielten. Aus diesem mitunter wilden Hin und Her ergab sich für die Gäste in der elften Minute infolge eines Eckballs die erste Chance durch den Österreicher Stefan Posch, dessen Flugkopfball allerdings von Keeper Andreas Luthe entschärft werden konnte.

Baumgartl fabriziert ein Eigentor

Schon da war zu sehen, wieviel Elan und spielerische Klasse die Hoffenheimer mit ihrer Offensive aufs Feld bringen können. Beziehungsweise mit welchen Mitteln sie seit Wochen in der Bundesliga die Abwehrreihen der Gegner in Verlegenheit bringen. Fünf Minuten später jedenfalls hatte Unions ansonsten so sicher agierender Abwehrchef Robin Knoche im Duell mit Ilhas Bebou einen Aussetzer, sodass Bebou den Ball von der Grundlinie aus vors Tor flanken konnte. Und irgendwie passte es zum Bild der umgreifenden Verwirrung in den Reihen der Eisernen, dass Timo Baumgartl am ersten Pfosten mit seinem missglückten Rettungsversuch per Kopf zum Eigentorschützen wurde.

Das war beeindruckend, was die Kraichgauer da einbrachten, mit ihrem ständig rochierenden Ausnahmespieler Andrej Kramaric als Einfädler, mit Dennis Geiger als frühen Balleroberer und Steilpassmaschine. Und doch war es bei den Unionern, bei denen Winterzugang Dominique Heintz den nach Mönchengladbach abgewanderten Marvin Friedrich ersetzte und dabei weitgehend fehlerlos agierte, wie immer: Sie hatten eine Antwort darauf. Dieses Mal in Form einer Kooperation von Bastian Oczipka und Andreas Voglsammer, der dieses Mal vor Kevin Behrens den Vorzug im Angriff bekommen hatte.

Sogar Keeper Luthe wird beim Aufbauspiel gepresst

Erstgenannter nutzte in der 22. Minute ein Zuspiel von Max Kruse und den daraus entstandenen Raum auf der linken Seite zur gefühlvollen Flanke, Voglsammer stieg hoch, köpfte wuchtig gegen die Querlatte, von der der Ball gegen die Schulter von Hoffenheims Schlussmann Oliver Baumann prallte. Baumann staunte, Voglsammer jubelte, wenngleich als Torschütze - welch komische Regel - letztlich Baumann geführt wurde.

Aber auch die TSG zeigte sich von diesem Rückschlag unbeeindruckt. Kramaric, Bebou und Munas Dabbur attackierten immer wieder die eisernen Aufbaukräfte früh, liefen sogar wiederholt Luthe an, wenn dieser mit dem Fuß spielen musste. Die Folge: Unsicherheiten aufseiten der Unioner, die mit Glück und Leidenschaft aber bis zur Pause ein 1:2 zu verhindern wussten.

Weil seine Spieler zu Beginn der zweiten Hälfte weiterhin mehr reagierten denn agierten, sah sich Urs Fischer zu einer taktischen Korrektur gezwungen. Rani Khedira bekam an der Seitenlinie eine Einweisung, die er an die Kollegen weitergab. Levin Öztunali agierte nun etwas zentraler, etwas offensiver, Grischa Prömel hingegen sollte etwas mehr aus der Tiefe kommen. Doch den wichtigsten Impuls, um den Lauf der Dinge zu verändern, brachte der Schweizer Fußballlehrer in der 65. Minute mit der Einwechslung von Sheraldo Becker ein.

Raus aus der Isolation, rein ins Spiel

Erst Mitte der vergangenen Woche war der Niederländer nach einer Corona-Isolation ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Doch von einem Trainingsrückstand war da nichts zu sehen. Plötzlich war da Geschwindigkeit und Mumm im Spiel der Eisernen, plötzlich waren die Hoffenheimer die Bedrängten.

In der 71. Minute warf sich Becker in eine Flanke von Oczipka, verpasste mit seinem Kopfball nur um Zentimeter die Führung. Und nur zwei Minuten später war er bei einem Konter derjenige, der mit gutem Auge und ruhigem Fuß Kruse in Position brachte. Kruses Schuss aus zehn Metern wurde von einem Hoffenheimer noch entschärft und gegen die Latte gelenkt. Aber beim Abpraller war Prömel mit dem Kopf zur Stelle - und der avancierte wie schon in Leverkusen zum Mann des Tages.

Sein Treffer zum 2:1 katapultierte die Eisernen jedenfalls für mindestens 24 Stunden auf Tabellenplatz vier, also auf einen Platz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.