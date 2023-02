Union-Frauen mit klarer Ansage: Ersten Platz angreifen Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben vor dem womöglich schon wegweisenden Spitzenspiel im Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga ihre Ambitionen... dpa

Berlin -Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben vor dem womöglich schon wegweisenden Spitzenspiel im Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga ihre Ambitionen noch mal klargemacht. Vor der Partie gegen den Hauptstadtrivalen Viktoria 89 am Samstag kommender Woche betonte Trainerin Ailien Poese am Dienstag in einer Medienrunde im Stadion An der Alten Försterei: „Wir wollen natürlich den ersten Platz angreifen und der Startschuss soll natürlich gegen Viktoria fallen. Wir wollen jedes Spiel der Rückrunde gewinnen.“