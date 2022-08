Sie sind Kumpel, haben in der Jugend gemeinsam beim VfB Stuttgart gespielt, später, in der Saison 2014/15, auch mal ein Jahr für den damaligen Zweitligisten RB Leipzig. Der Karriereweg des einen darf als nicht-linear bezeichnet werden, weil er tatsächlich ein paar Brüche aufweist. Der Karriereweg des anderen ist hingegen geradlinig, steht beispielhaft für einen, der ganz früh zu einem Großklub wechselt, aber sich dort im Gegensatz zu manch anderem Ausnahmetalent auch zu behaupten weiß. Der unter der Führung herausragender Trainer von Jahr zu Jahr besser wurde und inzwischen als Star bezeichnet werden darf. Und das nicht, weil er ein glamouröses Leben führt, sondern weil er auf dem Platz regelmäßig Herausragendes leistet, seine Mannschaft zu Titel führt.

Sie wissen schon: Es geht um Rani Khedira, 28, und um Joshua Kimmich, 27, die sich am Sonnabend ab 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei beim Top-Spiel der Fußball-Bundesliga gegenüberstehen werden: Khedira, der seit 2021 für den 1. FC Union Berlin spielt, als zentrale Figur beim Tabellenzweiten, Kimmich, der seit 2015 die Farben des FC Bayern trägt, als die zentrale Figur beim Tabellenführer, wobei die beiden Mittelfeldspieler bei ähnlicher Aufgabenstellung aufgrund der unterschiedlichen Veranlagung auch mit unterschiedlichen Ansätzen zu Werke gehen.

Khedira bringt zuvorderst seine Körperlichkeit ein, wirft sich in jeden Zweikampf, um durch eine zeitige Balleroberung die eigene Abwehrreihe zu schützen und im besten Fall Gegenangriffe zu initiieren. Er ist für die Gegner der Eisernen der Stressfaktor Nummer eins. So war auch Leipzigs Trainer Domenico Tedesco nach dem 1:3 seines Teams am vorvergangenen Wochenende in Anbetracht von Khediras physischer Präsenz schwer beeindruckt, lobte dessen zielführende Aggressivität.

Mehr als nur ein Zerstörer

Bei Union hat Khedira aber überdies den Nachweis erbracht, dass er mehr als nur ein Zerstörer ist. Wie von Trainer Urs Fischer gewünscht, hält er mit seinem disziplinierten Spiel und mit seiner Fähigkeit, Theorie in Praxis zu übersetzen, die Reihen eng zusammen, steuert zudem das aus taktischer Sicht extrem anspruchsvolle Forechecking. Ja, Khediras Beitrag zum Aufschwung der Eisernen ist wesentlich. Oder umgekehrt: Der Wechsel von Augsburg nach Köpenick war für Khedira der entscheidende Schritt, um in seiner Branche nicht mehr nur als fleißiger Erfüllungsgehilfe, sondern als Anführer wahrgenommen zu werden.

Kimmich wiederum ist ein Jünger von Pep Guardiola, der ihn in der Saison 2015/16, nachdem der VfB Kimmich zunächst aus Leipzig zurückgeholt, aber sogleich nach München weiterverkauft hatte, das Tiki-Taka beibrachte. Mit einer unglaublichen Verbissenheit arbeitete Kimmich, der den großartigen Spanier Xavi zum Vorbild hat, auch in der Folge unter Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, Niko Kovac und Hansi Flick weiter an seinem Spiel, widerlegte schließlich auf eindrucksvolle Weise die Einschätzung der VfB-Verantwortlichen, wonach er für den Job im zentralen Mittelfeld einfach zu klein wäre. Drücken wir Kimmichs Klasse in Zahlen aus: siebenmal Deutscher Meister, dreimal DFB-Pokal-Sieger, einmal Champions-League-Sieger, 68 Länderspiele und so fort.

In einem Interview mit dem Eisern Magazin schwärmte Khedira erst neulich noch einmal von seinem Kumpel. „Gegen Jo zu spielen, macht einerseits unheimlich viel Spaß, andererseits tut es unheimlich weh, weil er so intelligent auf dem Platz ist. Er verliert nie den Überblick, ist immer anspielbar, findet die besten Lösungen für die Mannschaft und stellt ein sehr, sehr gutes Gleichgewicht her“, sagte er. Und folgerte: „Für mich ist er der wahrscheinlich beste Sechser auf der Welt.“

Unfreiwillige Aufbauhilfe

Inzwischen hieß es in der Bundesliga schon des Öfteren: Khedira gegen Kimmich. Und klar: Zumeist hatte dabei Letztgenannter das bessere Ende für sich, wie in der vergangenen Spielzeit, als die Münchner in Köpenick ein 5:2, vor heimischem Publikum schließlich ein 4:0 feiern durften.

Er habe für sich aus diesen Begegnungen immer etwas immer mitgenommen, erklärte der Union-Profi in dem soeben erwähnten Interview, man könne sich von Kimmich immer etwas abschauen und ebendies schließlich in sein eigenes Spiel einfließen lassen. Aber nicht nur das, er schätze Kimmich auch als Ratgeber, erklärte Khedira. „Ich tausche mich gerne mit ihm aus und schicke ihm ab und zu Videoszenen. Ich frage ihn dann, wie er bestimmte Dinge macht und warum er einzelne Situationen so löst, wie er sie eben löst. Er hat mir schon den einen oder anderen Hinweis gegeben.“

Es ist, um mit einer kecken These zu einem Schluss zu kommen, also im Endeffekt so, dass Kimmich in gewisser Weise unfreiwillig Aufbauhilfe leistet, Khedira und den 1. FC Union besser macht. Sprichwörtlich ist das der Schuss ins eigene Knie.