Union gegen Dortmund ist ein Treffen der Giganten

An diesem Wochenende sind die ersten vier der Bundesliga unter sich. Union führt dieses Quartett noch immer an und hat gegen Dortmund schon zweimal gewonnen.

Sonnabend, 15.30 Uhr, Bundesligazeit. Seit Jahr und Tag. Nun ja, fast. Als der DFB nämlich damit anfing, diese manifestierte Zeit aufzuweichen, den Spieltag zu zerstückeln und durch manche Runden von Freitag bis Montag wie Gummi langzuziehen, gingen die Anhänger der meisten Vereine auf die Barrikaden. Mit der Pro-15.30-Bewegung machten sie mobil gegen Kommerz und Fernsehwahn. Nur: Manchmal geht es nicht anders. Seit in Europa auch am Donnerstag gespielt wird und den dort beschäftigten Teams ausreichend Zeit zur Regeneration gegeben werden soll, ist der Sonntag als Spieltag ein Muss.

An diesem zehnten Spieltag bildet der Sonnabend lediglich das Vorprogramm. Denn richtig geht die Post erst am Sonntag ab, wenn ab 17.30 Uhr der 1. FC Union auf Borussia Dortmund trifft und zwei Stunden später Bayern München den SC Freiburg empfängt. Es ist ein Sonntag der Extraklasse. Mehr Spitze an einem Spieltag geht nicht, mehr Kompetenz in Sachen Tore und Siege aktuell auch nicht. Es ist ein Sonntag, der gigantischer nicht geplant werden kann.

Das nahezu Unfassbare daran ist, dass neben den beiden altgedienten Platzhirschen Bayern und Dortmund zwei Teams in diesem Konzert der Großen mitspielen und vom Tabellenplatz sogar ein wenig den Takt vorgeben. Freiburg und Union sind die beiden etwas anderen Vereine, die von unten gekommen sind und plötzlich oben stehen. Die sich trotz allen Ehrgeizes nicht vordergründig danach gedrängelt haben, um Titel mitzuspielen, und ihren Höhenflug dennoch genießen. Es sind die, die es mit langjähriger Arbeit, einer großen Portion Demut und auch ein wenig mit Glück geschafft haben, zumindest im oberen Drittel wahr- und vor allem ernstgenommen zu werden.

Die Fallhöhe hier wie da ist enorm, und die zwischen Union (vier Bundesligajahre) und Dortmund (58) um mehr als nur Nuancen gigantischer als die zwischen den Bayern (65) und Freiburg (23). Und natürlich zeigen das auch die anderen Zahlen: Für Union ist es erst das 112. Bundesligaspiel, für Dortmund Nummer 1876. Auf der einen Seite stehen 46 Siege, auf der anderen 852, hier 157 Tore, dort 3389. Oder: acht Meistertitel, fünf DFB-Pokalsiege, ein Triumph in der Champions League und jede Menge Nationalspieler kommen nach Köpenick, zu einem Klub, der es in der DDR-Oberliga gerade mal auf 19 Spielzeiten und in der dortigen ewigen Tabelle auf Rang 14 gebracht hat, satte fünfmal abgestiegen ist. Dieses Duell scheint auf den ersten Blick einseitiger zu sein als das zwischen David und Goliath.

Hart arbeiten! Fleißig sein! Ketten schließen! Demütig bleiben! Effizient sein!

Historie aber – der BVB gewann 1966 als erste deutsche Mannschaft einen Europapokal, damals den der Pokalsieger, als sich die Eisernen gerade neu gegründet hatten und als 1. FC Union erstmals in die DDR-Oberliga aufgestiegen waren – bringt nicht unbedingt Punkte. Was zählt, ist das Hier und Heute, in dem sich die Männer aus der Wuhlheide ungeteilte Anerkennung, Achtung und vor allem auch Respekt erworben haben. Hinter all dem steckt nicht einmal ein Geheimnis, keine Magie. Es sei denn, es zählte schon als Hexerei, eine perfekt aufgebaute und eingetaktete Gruppe immer wieder aufs Neue ins Spiel zu schicken, wo sie nicht auf Kunststücke aus ist, sondern zumeist das auf den Platz bringt, was sie kann. Bei Trainer Urs Fischer hört sich das allerdings so an: Hart arbeiten! Fleißig sein! Ketten schließen! Demütig bleiben! Effizient sein!

Nicht aus dem Nichts steht sein Team ganz oben. Zunächst hat Fischer das getan, was er, der gelernte Abwehrspieler, als Einmaleins für den dauerhaften Erfolg ansieht: Defensive stabilisieren. Sechs Gegentore, die wenigsten in der Liga, machen das augenscheinlich. Erst einmal in diesem Spieljahr, beim 0:2 in Frankfurt, der einzigen Niederlage bisher, haben die Eisernen mehr als ein Gegentor kassiert. Dabei haben sie sich außer mit der Eintracht bereits mit zwei weiteren Teams gemessen, die in der Champions League spielen: Gegen die Bayern holten sie ein 1:1, gegen RB Leipzig gab es mit 2:1 einen Dreier.

Nun also der BVB, der nach seinem 1:1 am Dienstag gegen den FC Sevilla beste Chancen hat, in Europas Königsklasse zu überwintern, so wie die Eisernen eine Etage tiefer in der Europa League nach ihrem erneuten 1:0 gegen Malmö FF. Es hat gegen Dortmund nahezu schon alles gegeben in bisher sechs Spielen. Es ist immer ein Spektakel gewesen und ab und an ein Fest für die Fans. Der erste Sieg in der Bundesliga ist mit den Schwarz-Gelben verbunden. Exakt 96 Tage nach ihrem Aufstieg packten die Rot-Weißen den Favoriten im Ballhaus des Ostens mit 3:1. Marius Bülter legte einen Doppelpack hin, den ersten eines Union-Spielers in der Bundesligahistorie. Einen gleichfalls historischen Anstrich hatte das Rückspiel: Die damalige 0:5-Klatsche, bei der Erling Haaland erstmals in Dortmunds Startelf stand und zwei Treffer erzielte, ist bis heute Unions höchste Bundesliganiederlage.

Es folgten zehn Spiele mit sieben Siegen und drei Unentschieden

Weiter ging es mit den Einträgen in die Geschichtsbücher auch in der zweiten Spielzeit. Wieder behielten die Köpenicker die Punkte in der Alten Försterei, beim 2:1 setzte indes Borussias Jungstar Youssoufa Moukoko die Duftmarke. Mit 16 Jahren und 28 Tagen ist er seitdem der jüngste Torschütze, den es in bisher sechs Bundesligajahrzehnten gegeben hat. Beim 0:2 in der Rückrunde waren die Männer von Urs Fischer ganz nah an ihrem ersten Auswärtspunkt gegen die Schwarz-Gelben. Aber zweimal Aluminium und ein zweifelhafter Elfmeter ließen es nicht dazu kommen. Und im dritten Jahr stand wieder der unvergleichliche Erling Haaland einem Punktgewinn im Weg, nach 3:0 und 3:2, traft er dann doch mit einem unglaublichen Tor zum 4:2 für Dortmund.

Auch das bislang letzte Aufeinandertreffen am 13. Februar dieses Jahres hat was von einer Notiz in die Kalender. Die Eisernen waren Tabellenvierter, der BVB war Zweiter. Auch damals war es ein Spitzenspiel, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Allerdings bekamen die Rot-Weißen die ganze Wucht und Cleverness der Dortmunder bei deren 3:0-Sieg zu spüren. Aber: Es ist die bislang letzte Niederlage, die der 1. FC Union zu Hause einstecken musste. Seitdem ist die Alte Försterei zur Festung geworden. Es folgten zehn Spiele mit sieben Siegen und drei Unentschieden.

Bleibt die Alte Försterei eine Festung, bleibt Union Spitzenreiter

Das macht Mut und sorgt bei Kapitän Christopher Trimmel und seinen Mitspielern für eine breite Brust. Und es ist – dort Dortmunds Meriten und die individuelle Klasse der BVB-Asse, hier die Euphorie einer bislang einzigartigen Saison und die Kraft des zwölften Mannes – ein Treffen auf Augenhöhe. „So etwas“, sagt Urs Fischer gern, und das hat er auch nach dem ganz späten Sieg am Donnerstag gegen Malmö wieder gesagt, „muss man sich aber auch hart erarbeiten.“ Das zumindest können die Eisernen schon nahezu meisterlich. Dass die Partie gegen den BVB lediglich 66 Stunden nach dem Abpfiff des Spieles gegen den schwedischen Rekordmeister beginnt, ficht besonders die Spieler und auch den Trainer ganz und gar nicht an. Er weiß: „Egal wie hart das Programm auch ist, die Jungs wollen eigentlich immer spielen.“

Eines steht fest: Bleibt die Alte Försterei eine Festung, dann bleibt der 1. FC Union Spitzenreiter, und der eiserne Traum geht ungebremst weiter.