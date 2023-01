Union-Generalprobe gegen Žilina: Einsatz von Roussillon Berlin (dpa/bb) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat am Freitag erstmals nach seiner Rückkehr aus dem zehntägigen Trainingslager in Spanien wieder i... dpa

ARCHIV - Trainer Urs Fischer von Union Berlin spricht im Interview vor Spielbeginn. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin (dpa/bb) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat am Freitag erstmals nach seiner Rückkehr aus dem zehntägigen Trainingslager in Spanien wieder in Köpenick trainiert. Für Neuverpflichtung Jérôme Roussillon vom VfL Wolfsburg war es die erste Einheit mit seiner neuen Mannschaft. -Ob der Verteidiger bereits am Samstag (15.30 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei bei der Pflichtspiel-Generalprobe gegen den slowakischen Erstligisten MŠK Žilina zum Einsatz kommt, ist offen. Zuletzt hatte der Franzose im Trainingslager der Wolfsburger in Portugal wegen Knieproblemen nicht voll mittrainiert.