Union im Dilemma: Sind kein Champions League-Club

Bad Saarow -Der schnelle sportliche Aufstieg bringt Fußball-Bundesligist Union Berlin in eine gewisse Zwickmühle. „Wir spielen zwar Champions League, aber wird sind kein Champions League-Club“, sagte Unions Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert am Freitag am Rande des Trainingslagers in Bad Saarow. Das Dilemma bestehe darin, dass Union sportlich gewachsen ist, aber wirtschaftlich nicht mit den Vereinen in der Champions League mithalten kann. „Die individuellen Verträge der Spieler sind entscheidend. Weil es für sie ein Job und am Ende relevant ist“, sagte Ruhnert und verwies auf den früheren Union-Stürmer Taiwo Awoniyi, der bei Nottingham Forest ein Mehrfaches verdiene als Sheraldo Becker bei Union.

Becker habe den Verantwortlichen auch schon signalisiert, bei einem deutlich höheren Angebot eines anderen Vereins wechseln zu wollen. „Wir wissen, dass Sheraldo immer geäußert hat, dass er gerne wo hin möchte, wo er deutlich mehr verdienen kann“, sagte Ruhnert, „wir sind entspannt. Ich rechne immer damit, dass bis zum 31. August etwas passieren kann.“

Rein sportlich hofft Ruhnert auf einen bezwingbaren Gegner in der Gruppenphase aus Lostopf drei. „Es wäre ein Wunsch, dass wir einen Gegner erhalten, den wir hinter uns lassen können“, sagte Ruhnert. Als Dritter würde Union in der Europa League auch nach der Winterpause international spielen. „Unser Wunsch ist es natürlich, Zweiter zu werden“, sagte der Manager, verwies aber zugleich auch auf das Kernziel: „Wichtiger ist, wo wir nach dem 16. Spieltag zu Weihnachten in der Bundesliga stehen.“