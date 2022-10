Union im Europacup im Elfmeterglück: 1:0 gegen Braga Wie gegen Malmö FF verhilft ein Elfmeter Union Berlin auch gegen Sporting Braga zum knappen Sieg. Nun ist für die Eisernen der Einzug in die K.o.-Runde der E... Arne Richter und Sabrina Szameitat , dpa

Berlin -Strafstoß-Experte Robin Knoche hat dem 1. FC Union Berlin die Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde der Europa League bewahrt. Der Abwehrchef und WM-Aspirant erzielte am Donnerstagabend in der 68. Minute per Handelfmeter den umjubelten Treffer zum 1:0 (0:0)-Sieg gegen Sporting Braga. Durch den insgesamt glücklichen Erfolg zogen die Eisernen in der Gruppe D am portugiesischen Spitzenclub vorbei auf Platz zwei. Knoche hatte schon gegen Malmö FF per Elfmeter für den 1:0-Erfolg gesorgt.