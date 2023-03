Union in der Europa League weiter mit Juranovic auf links Union Berlins Trainer Urs Fischer muss im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League weiter auf der Linksverteidiger-Position improvisieren. Wie schon am Wochene... dpa

Berlin -Union Berlins Trainer Urs Fischer muss im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League weiter auf der Linksverteidiger-Position improvisieren. Wie schon am Wochenende gegen den 1. FC Köln (0:0) beginnt in der Partie gegen Royale Union Saint-Gilloise am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+) im Stadion An der Alten Försterei der etatmäßige Rechtsverteidiger Josip Juranovic auf links. Der zuletzt angeschlagene Niko Gießelmann steht zumindest wieder im Kader, sitzt aber zunächst auf der Bank. Der zweite Linksverteidiger, Jérôme Roussillon, fällt weiter aus. Im Mittelfeld setzt Fischer auf den Norweger Morten Thorsby, der für Aïssa Laïdouni in der ersten Elf steht. Ansonsten spielt die gleiche Mannschaft wie gegen Köln.