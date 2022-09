Union in zweiter Pokalrunde zu Hause gegen Heidenheim Union Berlin hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals Heimrecht im Stadion An der Alten Försterei gegen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Das ergab ... dpa

Berlin -Union Berlin hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals Heimrecht im Stadion An der Alten Försterei gegen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Das ergab die Auslosung durch DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Para-Schwimmer Josia Topf im Rahmen der ZDF-Sendung „sportstudio reportage“ im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntag.