Berlin/Rotterdam - Die Spiele in der Gruppenphase der Conference League, das war die Idee, sollten für den 1. FC Union Berlin allesamt ein Fest werden. Dieses Spiel am Donnerstagabend im De Kuip, im Stadion von Feyenoord Rotterdam, war allerdings kein Fest, sondern ein verstörendes Erlebnis. Nicht nur wegen der 1:3-Niederlage, bei der die Eisernen nicht so geschlossen und nicht so energisch wie zuletzt Fußball spielten, sondern auch wegen der zum Teil skandalösen Randerscheinungen. Die Begebenheiten rund ums Stadion warfen jedenfalls einen dunklen Schatten über den dritten Auftritt der Köpenicker im neugeschaffenen Wettbewerb.

Ein Teil der Fans von Feyenoord ist ja bekanntlich ungeniert gewaltbereit, sieht Gäste aus Deutschland als Eindringlinge an und schikaniert ebendiese gewissermaßen aus Tradition. Mit diesem Problem sah sich am Abend vor dem Spiel in der Rotterdamer Innenstadt auch eine Reisegruppe um Union-Präsident Dirk Zingler konfrontiert. In einer Kneipe wurden die Köpenicker von einer wilden Horde attackiert, kamen letztlich aber mit dem Schrecken davon.

In der legendären Arena des Ehrendivisionärs wurde vom Anpfiff weg schließlich erst mal kräftig gezündelt, was eine dicke Wolke aus Rauchschwaden zur Folge hatte. Draußen indes wurde zahlreichen Anhängern des Bundesligisten der Einlass verwehrt, was die Betroffenen, wie sich an zahlreichen Tweets ablesen ließ, nur schwerlich nachvollziehen konnten. Ja, offensichtlich ging die Polizei dabei so kompromisslos zu Werke, dass der eine oder andere sogar einen körperlichen Schaden davontrug.

Es wird von Hundebissen berichtet

Das jedenfalls erklärte Unions Pressesprecher Christian Arbeit noch während der ersten Spielhälfte gegenüber dem Sportinformationsdienst. Von einem „äußerst harten Polizeieinsatz“ war dabei die Rede, von „mehreren Verletzten“. Die Fan-Solidargemeinschaft „Eiserne Hilfe“ berichtete unterdessen von zahlreichen Ingewahrsamnahmen. „Es gab beim Fan-Marsch gezielte Angriffe auf Köpfe der Beteiligten, am Einlass den Einsatz von Schlagstöcken und Hunden, mehrere Personen wurden gebissen, haben Platzwunden oder sind im Krankenhaus“, so der „Eiserne Hilfe“-Vorsitzende Andreas Lattemann. Er sprach von einem Einsatz „willkürlicher Art“. Ein defekter Karten-Scanner, so die letzte Information, soll für die Tumulte am Einlass verantwortlich gewesen sein.

Dieses Spiel wird also in jedem Fall ein Nachspiel haben. Dieses Spiel, das aus sportlicher Sicht nach einer kurzen Phase der Orientierung nicht unbedingt hochklassig, aber fesselnd und voller Leben war. Und das kam so.

Auf der einen Seite verwickelte Taiwo Awoniyi im Strafraum der Gastgeber seinen Gegenspieler Lutsharel Geertruida in einen kurzen Ringkampf, griechisch-römischer Stil, wobei der Nigerianer als Sieger hervorging. Von der Seite rauschte schließlich der Österreicher Gernot Trauner herbei, brachte Awoniyi mit einem Schubser und einem Tritt an die Hacke zu Fall. Doch Giorgi Kruashvili, der Schiedsrichter aus Georgien, ließ nichts von sich hören, konnte auch von keinem Videoassistenten zu einem Umdenken animiert werden, denn in der Conference League kommen noch keine Videoassistenten zum Einsatz. Acht Minuten waren da gespielt.

Auf der anderen Seite geriet Unions Paul Jaeckel unversehens in eine Eins-gegen-Eins-Situation gegen den hoch talentierten Luis Sinisterra. Der Kolumbianer drehte sich geschickt um den in der Szene etwas behäbig wirkenden Abwehrmann der Eisernen, nahm Tempo auf, drang in den Strafraum ein, passte auf Guus Til, der aus bester Abschlussposition aber den Ball nicht richtig traf. Rani Khedira kam schließlich mit einem Bein dazwischen, fälschte ab, sodass Alireza Jahanbakhsh aus drei Metern unbedrängt zum 1:0 für Feyenoord vollenden konnte.

Robin Knoche patzt beim 0:2

Schon da deutete sich an, dass die Abwehrreihe der Unioner, in der Timo Baumgartl den an Corona erkrankten Marvin Friedrich vertrat, nicht so sicher wie gewohnt stehen wird. Dass Keeper Andreas Luthe einen extrem unruhigen Abend erleben könnte. Und tatsächlich: Sogar dem ansonsten nahezu unfehlbaren Robin Knoche unterlief in der 29. Minute ein folgenschwerer Fehler.

Klar, da war nach einem langen Pass ein leichter Schubser von Bryan Linssen, aber Knoche hatte schon vor dem leichten Schubser die Orientierung verloren, musste schließlich mit ansehen, wie Linssen mit einem platzierten Flachschuss Luthe keine Chance ließ.

Andere Mannschaften, für die die Teilnahme im Europapokal ebenfalls eine neue Erfahrung ist, verlieren sich in solchen Momenten gern mal im Selbstzweifel. Nicht so die Mannschaft von Fischer, die auch an diesem Abend ihre Nehmerqualitäten unter Beweis stellte, zumindest im Ansatz. So drückte Awoniyi nur sieben Minuten nach dem 0:2 eine ganz feine Flanke von Christopher Trimmel per Kopf ins Tor von Feyenoord.

Max Kruse bleibt blass

Das Problem der Eisernen: Nicht alle waren an diesem Abend so wild entschlossen wie der Klassestürmer. Max Kruse beispielsweise blieb blass, Grischa Prömel und Kevin Möhwald waren mehr mit Hinterherlaufen beschäftigt, als dass sie aus den Halbpositionen Akzente setzten. Und auch den Abwehrspielern gelang es nicht, im Laufe der Partie an Sicherheit zu gewinnen. Knoche blieb fahrig, Jaeckel war in mehreren Szenen nicht wach genug.

Beim 1:3 durch Sinisterra in der 76. Minute allerdings waren nicht nur die beiden, sondern vier, fünf Unioner mit unglücklichen Aktionen beteiligt. Luthe konnte dabei noch einen Schuss von Linssen abwehren, doch Sinisterra, der auffälligste Akteur auf dem Platz, war beim Abstauber zur Stelle. Und wenn Luthe in der Schlussphase nicht noch die eine oder andere Parade gezeigt hätte, wäre für die Rotterdamer gar noch das 4:1, ja auch ein 5:1 möglich gewesen.