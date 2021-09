Berlin/Prag - So attraktiv kann Conference League sein. Ein enges, nicht allzu großes Stadion. Flutlicht. Strömender Regen, der beim Fußball im Endeffekt nur für die durch die Coaching Zone tigernden Cheftrainer ein Ärgernis darstellt, ansonsten für gewöhnlich eine ganz besondere Atmosphäre schafft. Und sehr viel Lärm war da am Donnerstagabend in der Eden Arena zu Prag, wobei der in erster Linie von den Fans des Gästeteams, also von den 3000 mitgereisten Anhängern des 1. FC Union Berlin, erzeugt wurde.

Das erste Spiel der Eisernen in der Gruppenphase des neu geschaffenen Europapokal-Wettbewerbs war also fraglos ein Ereignis. Das einzige, was zu diesem Festtag nicht passen wollte, war aus Sicht der Unioner das Ergebnis: Die Köpenicker unterlagen dem gastgebenden Sportovni klub Slavia Praha nach einem zunächst fahrigen, letztlich aber doch leidenschaftlichen Auftritt unglücklich mit 1:3 (0:1). Wobei an dieser Stelle gleich mal erwähnt werden muss, dass die Elf von Urs Fischer nach der Gelb-Rote Karte gegen Paul Jaeckel (39.) doch arg gehandicapt war.

„Der Anfang war harzig. Wir mussten uns erst an das hier gewöhnen. Gerade in der zweiten Hälfte haben wir es aber echt gut gemacht. Da hat sich die Mannschaft den Ausgleich verdient. Am Ende hat man gespürt, dass es viel Kraft gekostet hat, mit zehn Mann zu spielen“, sagte Unions Cheftrainer, fügte schließlich Folgendes hinzu. „Die Fans haben uns unterstützt wie bei einem Heimspiel, aber auch die Mannschaft hat alles versucht.“

Vor der Partie hatte der Schweizer Fußballlehrer ausdrücklich auf die Spielstärke des tschechischen Meisters hingewiesen. Wobei er wohl auch Nicolae Stanciu im Sinn hatte. Doch der Rumäne, 28 Jahre alt, nur 169 Zentimeter groß und dementsprechend wendig, nahm erst mal auf der Ersatzbank Platz, zusammen mit drei Kollegen, die für gewöhnlich in der Viererkette der Prager zum Einsatz kommen. Auch bei Slavia wird aufgrund der Teilnahme an drei Wettbewerben also kräftig rotiert.

Keeper Luthe hat keine ruhige Minute

Nun ist es allerdings so, dass der Kader von Coach Jindrich Trpisovsky an sich für eine Teilnahme an der Champions League zusammengestellt wurde. Da ist also jede Menge Klasse zu finden, über die Nummer 15, 16 hinaus. Da hat auch die zweite Reihe allemal oberes Bundesliganiveau.

Kaum verwunderlich also, dass die Elf von Trainer Urs Fischer nach einem kecken Auftakt, mit einer ersten Chance durch Max Kruse nach drei Minuten, im Laufe der ersten Hälfte gehörig unter Druck geriet und Keeper Andreas Luthe kaum eine Minute hatte, um seine seifigen Torwarthandschuhe ein klein wenig zu trocknen. Kruse war aus zehn Metern frei zum Schuss gekommen, verfehlte das Ziel aber um etwa einen Meter, was ihm bei derartigen Gelegenheiten nur selten unterläuft.

Über Ibrahim Traoré und Petr Sevcik gewann das Spiel von Slavia jedenfalls immer wieder an Tempo, über die beiden setzte auch immer wieder das Prager Pressing ein, das zu Torchancen wie in der 12. Minute durch Traoré führte, aber eben auch zum Tor durch Alexander Bah in der 18. Minute. Durch allerlei Beine rutschte dessen an sich gar nicht so wuchtiger Schuss von der Strafraumgrenze, Luthe war also ein klein wenig die Sicht versperrt, was seine Reaktion beziehungsweise Nicht-Reaktion erklärt.

Fischer, der spätestens ab Minute zehn immer wieder seine Spieler darauf hinwies, doch bitte die Reihen enger zu schließen, stellte sogleich von einem 3-5-2 auf ein 4-4-1 um, in der Hoffnung, dass man sich in der zweiten Hälfte über eine stabile Defensive möglichst lang die Chance auf einen Punktgewinn offenhält.

Und diese Chance gab es tatsächlich, weil die Unioner in Unterzahl plötzlich wieder von diesem union-typischen Spirit getragen wurden. Weil sie nach dem Seitenwechsel seltsamerweise weitaus griffiger waren als in den ersten 45 Minuten. Rani Khedira war in der 55. Minute dem Ausgleich schon sehr nahe, sein Versuch aus 14 Metern war aber einfach nicht platziert genug.

Fischer wechselt den Ausgleich ein

Schließlich wirkte Fischer auch mit personellen Wechseln auf den Lauf der Dinge ein. Bereits in der 59. Minute schickte er gleich vier neue Spieler aufs Feld, der Reihe nach Grischa Prömel für Khedira, Sheraldo Becker für Levin Öztunali, Kevin Behrens für Taiwo Awoniyi und Andreas Voglsammer für Max Kruse. Letztgenannter haderte mit seiner Auswechslung, durfte aber nur elf Minuten später mit ansehen, wie Becker über die rechte Seite samt Ball zum Sprint ansetzte, im rechten Moment vors Tor passte, wo Behrens nervenstark mit dem linken Fuß zum 1:1 traf. So etwas nennt man im Hinblick auf den Trainer „goldenes Händchen“.

dpa/Robert Michael Kevin Behrens (r) erzielt das Tor zum 1:1.

Die Eisernen waren nun in jedweder Hinsicht ebenbürtig, mitunter sogar feldüberlegen, gingen aber dennoch als Verlierer vom Platz, weil den Pragern in der Schlussviertelstunde das Glück zur Seite stand. Beziehungsweise weil die Prager über die Einwechslung ihrer ersten Garde den Sieg erzwingen wollten und konnten. In Gestalt von Jan Kuchta, der in der 84. Minute nach einem von Robin Knoche abgefälschten Ball geistesgegenwärtig den Ball verarbeitete und keine Mühe hatte, aus Nahdistanz Luthe zu überwinden. Und in Gestalt von Ivan Schranz, der in der 88. Minute dem Aufbegehren der Eisernen ein jähes Ende bereitete. Wenngleich Luthe bei seinem Schuss eine äußerst unglückliche Figur machte.