Union-Manager moniert Spielplan: „Ganze Energie auf Platz“ Union Berlin absolviert in dieser Saison ein enormes Programm. Der Erfolg ist da, doch Manager Oliver Ruhnert warnt vor Folgen nach der WM. Die Spielansetzun... dpa

ARCHIV - Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball und Leiter der Lizenzspielerabteilung des 1. FC Union Berlin, spricht. entur GmbH/dpa Soeren Stache/Deutsche Presse-Ag

Berlin -Union Berlins Manager Oliver Ruhnert hat die enge Taktung der Spielansetzungen nach der Winterpause in der Fußball-Bundesliga kritisiert und befürchtet Spätfolgen für seine Profis nach der WM in Katar. „Die Belastung ist schon deutlich vorhanden. Jungs, die gestern ans Limit gegangen sind, müssen in drei Tagen wieder spielen. Das sind alles Profis, aber man kann sich denken, wie das Energielevel ist“, sagte der Geschäftsführer des Tabellenführers in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur anlässlich der Veröffentlichung seines Buches „Das Geheimnis seines Erfolgs, Vom Sauerland über Schalke zu Union“.