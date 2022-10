Union-Manager Ruhnert: „Geht nur über das Kollektiv“ Für Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert vom Tabellenführer der Fußball-Bundesliga Union Berlin besteht das Erfolgsgeheimnis in dem starken Teamgedanken. „Am... dpa

Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. a/Archivbild Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

München -Für Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert vom Tabellenführer der Fußball-Bundesliga Union Berlin besteht das Erfolgsgeheimnis in dem starken Teamgedanken. „Am Ende gilt das Kollektiv, nicht, ob Du ein Star bist“, sagte Ruhnert am Sonntag im Doppelpass von Sport 1, „wir definieren uns über das Kollektiv. Und die Mannschaft regelt das auch vieles selber. Die Kabine gehört der Mannschaft.“ Union steht mit 17 Punkten an der Spitze und kann zum Abschluss des neunten Spieltags am Sonntagabend die Führungsposition mit einem Sieg beim VfB Stuttgart (19.30 Uhr/DAZN) erfolgreich verteidigen.