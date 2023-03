Union mit fünf Wechseln, Frankfurt wieder mit Kolo Muani Nach dem Ausscheiden aus dem internationalen Geschäft haben der 1. FC Union Berlin und Eintracht Frankfurt vor dem Duell in der Bundesliga einige Wechsel vor... dpa

ARCHIV - Frankfurts Randal Kolo Muani (l) jubelt mit den Teamkollegen Mario Götze (M) und Evan Ndicka. Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Berlin -Nach dem Ausscheiden aus dem internationalen Geschäft haben der 1. FC Union Berlin und Eintracht Frankfurt vor dem Duell in der Bundesliga einige Wechsel vorgenommen. Union-Trainer Urs Fischer bietet am Sonntag im Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr) fünf neue Spieler auf, Frankfurts Trainer Oliver Glasner wechselt drei Mal.