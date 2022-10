Union peilt nächste Pokalrunde an: Nur Siebatcheu fehlt Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin will sich auch im DFB-Pokal schadlos halten. Zweitligist Heidenheim soll nur eine Etappe auf dem Weg zum großen Ziel s... dpa

Berlin -In der 2. Runde des DFB-Pokals empfängt der 1. FC Union Berlin am Mittwoch (20.45 Uhr) den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Die Heimbereiche im Stadion An der Alten Försterei sind ausverkauft. Aus Heidenheim werden rund 400 Anhänger erwartet.