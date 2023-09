Union-Präsident Zingler: „Zwicken tun wir uns nicht“

Berlin -Präsident Dirk Zingler sieht die ereignisreiche Woche für den 1. FC Union Berlin als nächsten Schritt einer stetigen Entwicklung. „Zwicken tun wir uns nicht. Ich gebe gerne zu, die letzte Woche war schon eine besondere. Es passieren viele außergewöhnliche Dinge zum ersten Mal. Für diese Momente arbeiten wir. Wir selber zwicken uns intern weniger, als wir von außen gezwickt werden“, sagte der 59-Jährige bei DAZN am Sonntag vor dem Bundesligaspiel der Köpenicker gegen RB Leipzig.

Die Berliner waren am vergangenen Spieltag an die Bundesliga-Spitze gesprungen. Dazu wurde in Robin Gosens erstmals ein aktueller Union-Profi für ein DFB-Länderspiel in den Kader berufen, in der Champions League bekamen die Eisernen Real Madrid und die SSC Neapel zugelost, am Freitag wurde Europameister Leonardo Bonucci verpflichtet.

Zingler sagte, der Club versuche im Kader immer eine gute Mischung aus entwicklungsfähigen und routinierten Profis zu finden. Bonuccis Erfahrung werde in der Königsklasse helfen. „Wenn man konsequent drüber nachdenkt, so ungewöhnlich ist es eigentlich gar nicht“, sagte Zingler.